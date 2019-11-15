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У Зеленського запевняють, що обіг землі не відкриють раніше 1 жовтня 2020 року

Новини » Політика     15.11.2019 - 22:11
У Зеленського запевняють, що обіг землі не відкриють раніше 1 жовтня 2020 року
Фото: Лещенко та Зеленський (president.gov.ua)

За словами Лещенка, іноземців на ринку не буде

Уповноважений президента з питань землі Роман Лещенко заявив, що обіг землі не відкриватиметься раніше 1 жовтня 2020 року. Про це він сказав в ефірі програми програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

За його словами, не зважаючи на відкриття ринку землі, продаж іноземцям буде недоступний.

"Обіг земель буде відкриватися не раніше 1 жовтня 2020 року. Латифундій і іноземців на ринку не буде. Будуть відповідні обмеження, щоб недопустити. Президент взяв на себе інціативу, внесуть відповідні зміни", - заявив Лещенко

Раніше голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що референдум щодо ринку землі та подажу землі іноземцям може відбутися раніше 2024 року.

Нагадаємо, Верховна рада в першому читанні підтримала законопроект № 2194, який дозволить передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

Також заступник голови комітету з питань державної влади Олександр Качура зазначив, що законопроект про референдум планується прийняти в першому і другому читаннях до кінця 2019 року.

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