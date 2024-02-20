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MELOVIN объяснил, почему обвинил организаторов Нацотбора в фальсификации голосов

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Певец MELOVIN, который ранее обвинил организаторов Нацотбора на Евровидение 2024 в нечестном проведении голосования, изменил свою позицию. Свои упреки артист считает ошибкой, назвав их "полной лажей".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для проекта "ТУР Зірками".

Певец признал свою ошибку

По словам знаменитости, обвинения, выдвинутые им в сторону организаторов и победительниц Нацотбора alyona alyona и Jerry Heil, были озвучены на эмоциях.

"Мы все ошибаемся. Я вообще считаю, то, что я сделал - это полная лажа. Это были не мои мысли в этот момент. Это было диструктивно, я это принимаю. Вот такая была у меня жертвенная позиция", - объяснил свой поступок MELOVIN.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"Но все ок, я очень люблю девушек и желаю им успеха на "Евровидении". И они это знают. Алена ко мне в гримерку приходила, советы давала", - продолжил он.

Также музыкант добавил, что не обижается на жюри и зрителей за то, что занял третье место на Нацотборе.

"Я очень счастлив, что у нас живет музыка. Я сейчас живу без обид. И почему уже обижаться? Поедет очень классная песня, поедет классно вложенное промо. Я рад, что я не вложил столько денег, как Jerry Heil и АІуопа АІуопа в рекламную кампанию", - прокомментировал певец.

 

Что предшествовало скандалу

3 февраля, когда стало известно, кто представит в этом году Украину на Евровидении, MELOVIN сказал, что alyona alyona и Jerry Heil якобы заплатили за свою победу.

Позже alyona alyona в эфире "1+1 Украина" отреагировала на упреки, и сказала, что не представляет, сколько нужно зарабатывать, чтобы оплатить такое количество людей.

"Если люди думают, что они [деньги] у нас есть, и мы бы их тратили не на сборы, а на такие штуки, и не писали бы качественную и классную песню, которая попадет в сердце, пусть они у нас будут", - сказала артистка.

Недавно Фарион публично оскорбила победительниц Нацотбора и назвала их "баберами с гибридным воем".

Также мы рассказывали, что Польша выбрала представительницу на Евровидение 2024.

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ЕвровидениеMELOVIN