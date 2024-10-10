До слез. Тина Кароль поразила неожиданным дуэтом и чувственным исполнением песни (видео)
Известная певица Тина Кароль, которая недавно впервые прокомментировала слухи о романе с молодым олигархом, поделилась со своими фолловерами лирическим видео.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию в Instagram исполнительницы.
На видео певица чувственно спела свою песню "Що ти наробила" из нового альбома "Лірика" вместе с другой украинской певицей Domiy (настоящее имя - Мария Довгаюк). Молодая артистка воспроизвела мелодию песни на синтезаторе, а сам дуэт получился очень органичным.
"Ну, що ти наробила
Ти заплела у свої коси
Квіти, що він тобі приносив…", - поделилась отрывком песни Тина Кароль в подписи к публикации.
Как отреагировали в сети
Пользователи сети пришли в восторг от чувственного исполнения песни двух талантливых артисток, а некоторые даже написали, что они не могут сдержать слез. Многие отметили, что Кароль на видео сидит на заднем плане и пытается перетянуть на себя все внимание:
- "Слезы на лице, песня разрывает"
- "Как Тина осторожно поет, чтобы вроде бы и дать возможность выделиться молодому артисту! Вау! И на передний план не села"
- "Бомбезные. Вы должны записать песню в дуэте. Ваши голоса вместе звучат очень хорошо"
- "Ваше сочетание голосов просто разрывает! Такие классные"
- "Вы невероятна! Так круто, что поддерживаете новых исполнителей"
- "Две красавицы! И голоса соловьиные. Пойте вместе еще, это фантастически!"
- "Мурашки"
- "Спасибо вам за эту песню, она создает как будто другую вселенную при прослушивании".
Кто такая Domiy
Мария Довгаюк более известна как Domiy - украинская певица, музыкант, автор и исполнитель песен.
Дебютировала в 2020 году с перепевом песни " Обійми " группы "Океан Эльзы", а затем начала писать авторские песни.
В 2023 году ее песня "Нагадай" стала вирусной в соцсетях, а клип на нее просмотрели более 12 миллионов пользователей. Долгое время он занимал 1 место в топ-100 музыкальных видео YouTube, 5 место в топ-100 Apple Music в Украине; 2 место в топ-10 на Люкс ФМ.
Мария Довгаюк (фото: instagram.com/domiy.m)
Что известно о новом альбоме "Лірика" Тины Кароль
Альбом "Лірика" включает 8 новых композиций, являющихся олицетворением эмансипации и экспрессии. Эту работу Кароль называет одной из лучших в своей карьере.
К слову, недавно певица выпустила чувственный клип на песню "Відчиняю", ставшую первым синглом из альбома исполнительницы "Лірика". Знаменитость продемонстрировала всю свою гибкость и пластичность тела, а также похвасталась стальным прессом.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Ранее Тина Кароль прочитала сильное стихотворение о войне.
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