Украинка Таню Муиньо сняла клип для южнокорейской поп-звезды: зажигательное видео

Украинская режиссер Таня Муиньо, известная своими работами с международными звездами, создала клип для 28-летней южнокорейской реперки и участницы группы BLACKPINK Дженни на песню "Mantra".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал исполнительницы.

По версии Billboard, эта композиция стала настоящим гимном для прекрасных девушек по всему миру.

Запись песни и съемки клипа проходила в Лос-Анджелесе, США.

По сюжету клипа, маленькая девочка на заднем сиденье автомобиля подпевает Jennie. Затем певица танцует и исполняет свой трек, путешествуя по городу. В видео Jennie предстает со светлыми волосами и в разных привлекательных образах.

На момент написания материала ролик набрал более 12 миллионов просмотров.

Что известно о группе BLACKPINK

BLACKPINK - это одна из самых известных и успешных K-pop групп в мире, созданная южнокорейской компанией YG Entertainment. Они дебютировали в 2016 году и стали глобальной сенсацией благодаря своей музыке, стилю и уникальному образу. Группа состоит из четырех талантливых девушек: Дженни, Леса, Розе и Джису.

BLACKPINK (фото: instagram.com/blackpinkofficial)

Дженни (настоящее имя Ким Дженни) - вокалистка и реперша. Она стала первой участницей группы, представленной публике. Известна своим стильным образом. Исполнительница также выпустила сольный сингл "SOLO" в 2018 году, который имел огромный успех.

Дженни из BLACKPINK (фото: instagram.com/jennierubyjane)

Кто такая Таню Муиньо

Таню Муиньо – украинский режиссер, дизайнер и фотографка из Одессы. Она создала клипы для таких исполнителей как Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia и многих других.

Таня родилась 7 декабря 1989 года в Одессе. Ее отец, Роберт Муиньо, кубинец по национальности, приехал в Одессу по обмену и остался там жить. Когда девочке было всего шесть месяцев, семья переехала в Гавану, где они прожили около семи лет.

Таню Муиньо со знаменитостями (фото: instagram.com/tanumuino)

В своих работах режиссер выработала уникальный стиль, используя в видео круги, овалы, волны, а также монохромные и металлические текстуры.

Кроме того, Таню выбирает проекты на основе музыки, а не популярности исполнителей. Она отмечает, что ей легко отказывать, хотя когда считала, что такая прямолинейность может помешать ей стать "супервостребованным режиссером".

В этом году Муиньо также стала режиссером сценического выступления украинских представительниц на Евровидении alyona alyona и Jerry Heil.