Говорити і ходити не зможе: лікарі скалічили новонароджену в Харкові

У Харкові лікарі покалічили новонароджену (Фото: freepik.com)

Батьки новонародженої звинувачують лікарів у халатності і байдужості

У Харкові лікарі перинатального центру допустили недбалість до породіллі й це вартувало здоров'я її дитини. Убиті горем батьки розповіли, як лікарі вели пологи та чому їх тепер маля не зможе жити повноцінним життям.

Марина та Олексій Мозуль розповіли сумну історію про народження своєї дочки в коментарі для видання 057.ua. За словами батьків, вагітність Марини протікала добре. На 36 тижні вона повинна була укласти договір з лікарем-акушером Тамарою Падалко в перинатальному центрі. У жінки не вистачало одного аналізу, і вона запропонувала підписати договір пізніше, коли збере необхідні документи.

Але у Марини відійшли води, і вони з чоловіком подзвонили до лікаря. Падалко сказала їй їхати в перинатальний центр, але там породіллю не прийняли й відправили до пологового будинку за місцем проживання. Хоча не мали на це права. Марині вдалося умовити персонал і пояснити, що у неї є домовленість з лікарем. Чергові акушери нехотя її оглянули та відправили в палату. У Марини почалася кровотеча, але медики сказали, що "нічого страшного".

"На кріслі мене дивилася лікар Салтанова. Вона сказала: "я не знаю звідки йде кров. Я намацала перед головою у дитини, може це плацента, відшаровується". Вона повертається до Коротич і каже — надягніть рукавицю і подивіться ви, я не розумію. Коротич відповідає просто - "не хочу "... Я їх просила зробити мені УЗД, але мені сказали, що УЗД в пологовому будинку в суботу не працює. Мені сказали йти в палату. Приблизно через годину до мене прийшли ще два лікарі — запитали температуру, вона була 37,5, хоча при вступі була 36,6. запитали, чи йде кров. Я сказала так, переймів немає, а вони — будемо чекати перейми. Стимуляцію мені ніхто не робив", - розповіла Марина Мозуль.

Кілька годин вона промучилась в палаті, а близько 4 ранку в неї почали випадати величезні згустки крові. Жінка сама дійшла до ординаторської й звідти її відправили назад в палату і чекати чергового лікаря. Він прийняв рішення робити екстрене кесарів.

Марину відправили готувати до операції та з'ясувалося, що її лікар так в центр і не приїхала.

"Була дорога кожна секунда. На наступний день я дізналася, що, коли потрібна була допомога, в іншої дівчинки були природні пологи, і він їх проводив. На 5 поверхів там був тільки 1 черговий лікар. Наркоз зробили мені загальний. Далі, що було, не знаю, дитину забрали відразу в реанімацію. Як тільки відійшла від наркозу, запитала: — де моя дитина, а мені відповідають, кажуть "дзвони чоловікові", - розповіла Марина.

Батькові малу показали тільки о 8 ранку і сказали, що дівчинка у важкому стані. Лікар намагався виправдатися тим, що медики не винні й це "просто лопнула судина".

"Це малоймовірно, адже у дитини був знижений гемоглобін. У моєї дочки була і зупинка серця, і асфіксія тяжкого ступеня. Гіпоксія почалася набагато раніше, ніж зробили кесарів розтин. Я не буду навіть враховувати ті моменти, коли нам хамили та грубили. Я хочу вберегти життя інших матерів від таких лікарів", - розповів Олексій Мозуль.

Діагноз лікарів невтішний – дівчинка не може самостійно ковтати, у неї порушені ділянки мозку, рефлексів немає. Говорити та ходити вона не зможе, у неї була тривала гіпоксія і через це у дівчинки відсутня свідомість.

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