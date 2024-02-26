Механик назвал 6 вещей, которые он никогда не будет делать с собственным автомобилем

Автомобиль нуждается в постоянном уходе и надлежащем обслуживании. Механики назвали список ошибок, которые они будут избегать со своими автомобилями.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Не пренебрегайте обслуживанием автомобиля

Часто владельцы автомобилей даже не представляют, насколько серьезной может быть поломка авто. К тому же они обычно откладывают решение этой проблемы.

На самом деле обслуживание всегда будет дешевле ремонта.

Регулярная замена масла необходима для того, чтобы поддерживать ваш двигатель охлажденным.

"Моя работа состоит в том, чтобы дать вам общую информацию о состоянии вашего автомобиля, чтобы вы могли принять решение о том, что с ним делать", - сказал автомобильный механик Боги Латейнер.

Избегайте не оригинальных запчастей

Оригинальные запчасти обычно стоят дороже, чем китайские.

Механик Грейс Клаудио рассказал, что следует избегать использования не оригинальных частей, поскольку в конечном счете они прослужат меньше времени.

Не используйте топливо, которое не подходит для вашего авто

Автомобили запрограммированы для работы с определенными типами жидкостей. Поэтому владельцы автомобилей должны всегда следовать тем советам, которые отметил производитель.

Когда водитель использует топливо, отличающееся от того, для которого был разработан автомобиль, это приводит к большим проблемам с ремонтом.

Не стелите резиновый коврик, который не подходит по размеру

Клаудио рассказал, что видел много клиентов, которые кладут резиновый коврик поверх обычного коврика со стороны водителя. Это для того, чтобы сохранить свою машину чистой.

Проблема заключается в том, что слишком часто эти резиновые коврики не подогнаны должным образом и представляют угрозу безопасности.

"Коврик со стороны водителя может застрять под педалями, если он не правильно размера. Тогда вы не сможете остановить машину", - отметил он.

Клаудио рекомендует выбрать коврик, который правильно облегает педаль газа и тормоза.

Не игнорируйте сигналы на панели приборов

Современные автомобили разработаны таким образом, чтобы в любой ситуации предупреждать водителя о возможных проблемах.

"Это единственный способ, которым машина может сообщить нам, что что-то не так, прежде чем вы окажетесь на обочине дороги. Слушайте свою машину, потому что она пытается поговорить с вами", - добавил механик Боги Латейнер.

Если вы видите предупредительный индикатор, следует посмотреть, что это значит. Поскольку некоторые сигналы могут указывать на проблемы, которые можно решить самостоятельно.

Не покупайте б/у шины

Часто водители могут совершить ошибку, а именно купить уже подержанные шины. Все потому, что продавцы могут продавать вам шины неподходящего размера или с повреждениями.

Даже если шины выглядят нормально, то их возраст может оказаться опасным. В частности, производители рекомендуют заменять шины не позднее чем через 10 лет после даты их производства.

Чтобы проверить возраст шины, посмотрите четырехзначный номер на шинах. Вторые две цифры указывают на год производства шины.