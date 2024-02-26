Механік назвав 6 речей, які він ніколи не буде робити з власним автомобілем

Автомобіль потребує постійного догляду та належного обслуговування. Механіки назвали список помилок, яких вони будуть уникати зі своїми автомобілями.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Не нехтуйте обслуговуванням автомобіля

Часто власники автомобілів навіть не уявляють наскільки серйозною може бути поломка авто. До того ж вони зазвичай відкладають вирішення цієї проблеми.

Насправді обслуговування завжди буде дешевшим, ніж ремонт.

Регулярна заміна масла необхідна для того, щоб підтримувати ваш двигун охолодженим.

"Моя робота полягає в тому, щоб дати вам загальну інформацію про стан вашого автомобіля, щоб ви могли прийняти рішення щодо того, що з ним робити", - сказав автомобільний механік Богі Латейнер.

Уникайте не оригінальних запчастин

Оригінальні запчастини зазвичай коштують дорожче, а ніж китайські.

Механік Грейс Клаудіо розповів, що слід уникати використання не оригінальних частин, оскільки в кінцевому підсумку вони прослужать менше часу.

Не використовуйте паливо, яке не підходить для вашого авто

Автомобілі запрограмовані на роботу з певними типами рідин. Тому власники автомобілів повинні завжди дотримуватися тих порад, які зазначив виробник.

Коли водій використовує паливо, яке відрізняється від того, для якого був розроблений автомобіль, це призводить до більших проблем з ремонтом.

Не стеліть гумовий килимок, який не підходить по розміру

Клаудіо розповів, що бачив багато клієнтів, які кладуть гумовий килимок поверх звичайного килимка з боку водія. Це для того, щоб зберегти свою машину чистою.

Проблема полягає в тому, що занадто часто ці гумові килимки не підігнані належним чином і становлять загрозу безпеці.

"Килимок з боку водія може застрягнути під педалями, якщо він не правильно розміру. Тоді ви не зможете зупинити машину", - зазначив він.

Натомість Клаудіо рекомендує вибрати килимок, який правильно облягає педаль газу та гальма.

Не ігноруйте сигнали на панелі приборів

Сучасні автомобілі розроблені таким чином, щоб у будь-якій ситуації попереджувати водія про можливі проблеми.

"Це єдиний спосіб, яким машина може повідомити нам, що щось не так, перш ніж ви опинитесь на узбіччі дороги. Слухайте свою машину, тому що вона намагається поговорити з вами", - додав механік Богі Латейнер.

Якщо ви бачите попереджувальний індикатор, вам слід подивитися, що це означає. Оскільки деякі сигнали можуть вказувати на проблеми, які ви можете вирішити самостійно.

Не купуйте б/у шини

Часто водії можуть зробити помилку, а саме купити вже вживані шини. Все тому, о продавці можуть продавати вам шини невідповідного розміру або з пошкодженнями.

Навіть якщо шини виглядають нормально, то їхній вік може бути небезпечним. Зокрема, виробники рекомендують замінювати шини не пізніше ніж через 10 років після дати їх виробництва.

Щоб перевірити вік шини, подивіться на чотиризначний номер на шинах. Другі дві цифри вказують на рік виробництва шини.