Меган Маркл змушує принца Гаррі худнути: негідно виглядає

Меган Маркл змушує свого чоловіка принца Гаррі худнути. Герцогиня Сассекська після розриву з королівською родиною і переїзду на північноамериканський континент має намір повернутися в шоу-бізнес. І зовнішній вигляд Гаррі, на думку Меган, виглядає негідно для світських заходів.

Варто відзначити, що герцогиня Сассекська помітно набрала за час вагітності та годування малюка Арчі, але їй знову вдалося повернутися в форму. Тепер же Меган вирішила зайнятися чоловіком, пише Radar Online.

За останні місяці Гаррі набрав кілька зайвих кілограмів і 38-річна Меган Маркл настійно вимагає, щоб її 35-річний чоловік зайнявся собою.

"Мег наказала йому розібратися з проблемою. Це означає відновлення походів в тренажерний зал, обмеження вуглеводів і заняття з тренером - щонайменше через день..." - каже знайомий сім'ї.

Так, Меган хоче, щоб її чоловік виглядав "на мільйон", коли вони потраплять в об'єктиви камер чи виберуться пообідати зі своїми зірковими друзями, на кшталт Амаль і Джорджа Клуні.

Крім того, зірка "Форс-мажорів" наполягає, щоб Гаррі оновив гардероб і попрацював над новим стилем, оскільки вважає його нинішній образ "дуже нудним".

Зазначимо, що Меган і Гаррі не планують засиджуватися в Канаді. Вони хочуть проводити частину часу в Лос-Анджелесі і вже підшукують собі відповідні апартаменти.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі офіційно відмовилися від виконання обов'язків членів королівської сім'ї і переїхали до Канади на початку січня. Пізніше королева Єлизавета II дала добро, "звільнивши" свого онука і невістку.