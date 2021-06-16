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Меган Маркл таємно прилетить до Лондона: названа сумна причина

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Великобританія, Середа 16 червня 2021 11:58
Меган Маркл таємно прилетить до Лондона: названа сумна причина Фото: Меган Маркл (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл збирається таємно прилетіти до Лондона, щоб бути присутнью на відкритті пам'ятника своєї покійної свекрухи - принцеси Діани. Статую загиблої в автокатастрофі матері принців Гаррі і Вільяма встановлять на честь 60 років з дня її народження біля Кенсінгтонського палацу.

Про це пише Radar.

Подія запланована на 1 липня. Статую Діани зробили на замовлення її синів, які також мають бути присутніми на церемонії. І якщо з Вільямом все зрозуміло, то Гаррі поки не дав офіційного підтвердження.

Раніше експерти висловлювали думки, що герцог Сассекський може не зважитися приїхати після скандальних інтерв'ю, в яких багато каменів полетіло в город королівської сім'ї. А народження дочки може стати відмінною відмовкою, чому Гаррі не буде.

При цьому багато хто все ж розраховують, що Меган і Гаррі будуть, адже їх відсутність дозволить Кейт Міддлтон і принцу Вільяму бути в центрі уваги в цей день. Чого Сассеки допустити не можуть.

Новонароджену Лілібет Діану подружжя збирається залишити в Лос-Анджелесі з нянею. А дворічного Арчі може взяти з собою.

Нагадаємо, що 4 червня Меган Маркл вдруге стала мамою, народивши дівчинку. Маленьку назвали Лілібет Діана - на честь королеви Єлизавети і матері принца Гаррі.

Пізніше ЗМІ повідомили, що королева Єлизавета могла образитися через таке ім'я.

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