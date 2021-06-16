Меган Маркл таємно прилетить до Лондона: названа сумна причина

Меган Маркл збирається таємно прилетіти до Лондона, щоб бути присутнью на відкритті пам'ятника своєї покійної свекрухи - принцеси Діани. Статую загиблої в автокатастрофі матері принців Гаррі і Вільяма встановлять на честь 60 років з дня її народження біля Кенсінгтонського палацу.

Подія запланована на 1 липня. Статую Діани зробили на замовлення її синів, які також мають бути присутніми на церемонії. І якщо з Вільямом все зрозуміло, то Гаррі поки не дав офіційного підтвердження.

Раніше експерти висловлювали думки, що герцог Сассекський може не зважитися приїхати після скандальних інтерв'ю, в яких багато каменів полетіло в город королівської сім'ї. А народження дочки може стати відмінною відмовкою, чому Гаррі не буде.

При цьому багато хто все ж розраховують, що Меган і Гаррі будуть, адже їх відсутність дозволить Кейт Міддлтон і принцу Вільяму бути в центрі уваги в цей день. Чого Сассеки допустити не можуть.

Новонароджену Лілібет Діану подружжя збирається залишити в Лос-Анджелесі з нянею. А дворічного Арчі може взяти з собою.