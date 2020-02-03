Меган Маркл приховала від усіх важливий момент: компрометуючі фото

Меган Маркл, яка нерідко потрапляє у поле зору ЗМІ, порушуючи чергові правила, знову потрапила в центр обговорень. На цей раз увагу привернули знімки, опубліковані в соцмережі Twitter, пише видання The Sun.

Знімки були опубліковані друзями Маркл. На них Меган позує у відвертих нарядах серед знайомих. На одному з селфі герцогиня зображена зі своїм колегою по серіалу "Форс-мажори" Ріком Хоффманом.

На даний момент Маркл - одна з найбільш фотографованих жінок в світі, проте нещодавно опубліковані знімки показують, що вона любила знаходитися перед об'єктивами ще раніше.

На фотографіях можна побачити сценариста Тіну Гордон, актрису Кеті Лоус і Христину Просперо. Судячи по щедрим стравам, стильному гардеробу та селфі на червоній килимовій доріжці, Меган, безсумнівно, насолоджувалася світським життям, живучи та працюючи в Канаді.

До слова, експерти стверджують, що ЗМІ дуже критично ставилися і продовжують ставитися до спроб Гаррі і Меган виступити проти застарілих традицій або запропонувати нові моделі.

За словами деяких джерел, рішення Сассекських залишити свої посади є досить розумним. Адже терпіти постійну критику на свою адресу було б вельми нерозумно.