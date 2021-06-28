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Меган Маркл публічно відмовилася від титулу герцогині: з'явився доказ

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США, Понеділок 28 червня 2021 18:10
Меган Маркл публічно відмовилася від титулу герцогині: з'явився доказ Скріншот відео: Меган Маркл
Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл, що стала вдруге мамою 4 червня, публічно відмовилася від титулу герцогині Сассекської, отриманого нею після весілля з принцом Гаррі. Про це свідчить нещодавно оприлюднений документ.

Як повідомляє Нellomagazine, тепер Меган не називає себе частиною британської королівської сім'ї.

Згідно зі "злитим" свідоцтвом про народження Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор, в графі "Мати" тепер уже екс-герцогиня значиться як Рейчел Меган Маркл.

Відзначимо, що коли народився первісток пари Арчі Харрісон, Меган була підписана, як "Рейчел Меган, Її Королівська Високість герцогиня Сассекська".

При цьому принца Гаррі ці зміни не торкнулися. У графі "Батько" він як і раніше позначений, як "Герцог Сассекський, Його Королівська Високість".

Меган Маркл публічно відмовилася від титулу герцогині: з'явився доказ

Фото: Свідоцтво про народження Лілібет Діани (TMZ)

Нагадаємо, що дочка Гаррі і Меган з'явилася на світ в лікарні Санта-Барбара 4 червня 2021 року.

Пара покинула Великобританію ще восени 2019-го року. Деякий час вони прожили в Канаді, але незабаром після оголошення про складання офіційних повноважень (у січні 2020-го), перебралися в США.

Там вони в серпні 2020-го придбали особняк в Санта-Барбарі у російського банкіра Сергія Грішина майже за 15 мільйонів доларів, взявши частину суми в іпотеку.

Нагадаємо, що Меган Маркл нещодавно з'явилася на публіці після народження дочки Лілібет Діани.

Раніше ми писали, що принц Вільям вигнав Меган Маркл і принца Гаррі з палацу.

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Меган Маркл
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