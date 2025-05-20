Меган Маркл рассказала, каким видела свое материнство: "Это было не так, как я представляла"

В новом подкасте Меган Маркл впервые рассказала, каким представляла материнство до появления детей. Первого сына Арчи она родила в королевской семье.
Материнство оказалось не таким, как планировала герцогиня. Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Syler) со ссылкой на Confessions of a Female Founder.
"До того, как стать мамой, я всегда хотела быть мамой. Я думала: "О Боже, я буду давать речи с ребенком на руках". У меня было полное видение", - призналась она.
Однако после рождения Арчи Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью и перебрались в США, где у них родилась дочь Лилибет.
"Когда я была беременна обоими детьми, в моей жизни происходило много внешних событий. Но это было не так, как я себе представляла", - рассказала Меган.
Несмотря на то, что планы герцогини изменились, она хочет, чтобы ее дети "видели работающую маму".
В своем блоге в Instagram она нередко делится бытовыми буднями. Меган любит радовать родных вкусными блюдами, собственноручно готовит варенье и возится в саду.
Кроме того, она ведет собственный кулинарный проект на Netflix, а также подкаст, где общается с различными бизнесвумен на тему работы и личной жизни.
Меган и Гарри стали родителями сына Арчи в 2019 году. Беременность и материнство в королевской семье выдались морально изнурительными. Внимание прессы, королевские обязанности, неприязнь некоторых членов монархии - все это подкосило Маркл.
В конце концов в январе 2020 года они официально заявили о выходе из семьи и сложили свои обязанности. Теперь пара живет в США, где в 2021-м у них родилась дочь Лилибет.
Интересно, что с начала мегзита супруги планировали жить на две страны. Впрочем, невозможность получить надлежащий уровень охраны сделала невозможным поездки семейства на Родину принца Гарри.
После проигрыша в суде по делу о личной безопасности герцог Сассекский дал громкое интервью, в котором рассказал о напряженных отношениях с родными.
Он не видит будущего, в котором Меган и его дети могут посещать Великобританию. В то же время выразил желание помириться с родственниками.
Также Гарри признался, что король Чарльз III не общался с ним на фоне судебных процессов за охрану. По его мнению, отец мог повлиять на ситуацию.
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