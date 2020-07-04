Меган Маркл і принц Гаррі зіткнулися з новими неприємностями: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі досі живуть в Лос-Анджелесі, проте королівський експерт Кеті Ніколл запевняє, що довго вони так не протягнуть, це лише тимчасовий притулок. Є припущення, що пара може повернутися в Англію.

"Меган і Гаррі поки не знайшли місце, яке змогли б назвати своїм домом. Вони продовжують шукати. Останні місяці вони багато часу провели разом з сином. Він росте щасливим дитям, якому життя в Лос-Анджелесі дуже подобається. Його батьки задоволені, що мають можливість бачити, як він росте", - розповіла Кеті Ніколл, передає Daily Mail.

Зараз одне з головних завдань подружньої пари - знайти постійне джерело доходу. Адже після відмови від королівських обов'язків Меган і Гаррі втратили привілеї та держфінансування.

У червні подружжя підписало контракт з агентством Гаррі Уокера, завдяки якому пара зможе заробляти гроші за рахунок своїх публічних виступів. І це - єдина надія Меган і Гаррі на даний момент.

Здається, ніби Меган і Гаррі не до кінця спланували життя окремо від королівської сім'ї. Через це починають виникати проблеми, які вимагають негайних рішень.

"Їм дійсно потрібно заробляти гроші. Вони живуть у Лос-Анджелесі з березня і до цих пір фактично нічого не заробили",- додала Кеті Ніколл.

Нагадаємо, що експерти розповіли, коли принц Гаррі піде від Меган.

Ми писали, що принц Гаррі і Меган Маркл влаштували бойкот.