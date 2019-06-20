Меган Маркл дали нове образливе прізвисько і передрекли розлучення

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Шлюб Меган Маркл і принца Гаррі може скоро розвалитися

Меган Маркл, яка отримала публічну догану від свого чоловіка принца Гаррі під час заходу, отримала від мешканців королівського палацу нове образливе прізвисько. Як повідомляє видання The Mirror, герцогиню Сассекську назвали the degree wife, що в перекладі означає "дипломна дружина".

І це не єдине прізвисько, яке отримала Меган Маркл за останній час. Раніше її назвали "Важка герцогиня" за те, як вона зверталася з членами своєї команди. Серед її помічників почалася панічна втеча і один за іншим від неї пішли три члена команди буквально за декілька місяців.

Меган Маркл (Getty Images)

Крім того, вони зізналися, що працювати з Меган Маркл неможливо. Вона надмірно вимоглива і може турбувати співробітників будь-який час дня і ночі.

Ще одне неприємне прізвисько їй дав принц Уельський Чарльз. Він назвав свою невістку вольфрамом, так як вона для нього – приклад надміцного металу, твердого і непохитного.

А от видання The Sunday Times повідомляє, що в оточенні Меган Маркл в королівському палаці вважають, що цей шлюб довго не триватиме і дехто з родичів навіть ставить точний період – максимум три роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що принц Філіп, дідусь принца Гаррі, був категорично проти шлюбу онука з актрисою.

А також розповідали про те, що королева Єлизавета може проігнорувати хрестини свого правнука Арчі Харрісона.