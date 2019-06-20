ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меган Маркл дали нове образливе прізвисько і передрекли розлучення

STYLERЖиття    20.06.2019 - 19:15
Меган Маркл дали нове образливе прізвисько і передрекли розлучення
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Шлюб Меган Маркл і принца Гаррі може скоро розвалитися

Меган Маркл, яка отримала публічну догану від свого чоловіка принца Гаррі під час заходу, отримала від мешканців королівського палацу нове образливе прізвисько. Як повідомляє видання The Mirror, герцогиню Сассекську назвали the degree wife, що в перекладі означає "дипломна дружина".

І це не єдине прізвисько, яке отримала Меган Маркл за останній час. Раніше її назвали "Важка герцогиня" за те, як вона зверталася з членами своєї команди. Серед її помічників почалася панічна втеча і один за іншим від неї пішли три члена команди буквально за декілька місяців.

Меган Маркл дали нове образливе прізвисько і передрекли розлучення

Меган Маркл (Getty Images)

Крім того, вони зізналися, що працювати з Меган Маркл неможливо. Вона надмірно вимоглива і може турбувати співробітників будь-який час дня і ночі.

Ще одне неприємне прізвисько їй дав принц Уельський Чарльз. Він назвав свою невістку вольфрамом, так як вона для нього – приклад надміцного металу, твердого і непохитного.

А от видання The Sunday Times повідомляє, що в оточенні Меган Маркл в королівському палаці вважають, що цей шлюб довго не триватиме і дехто з родичів навіть ставить точний період – максимум три роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що принц Філіп, дідусь принца Гаррі, був категорично проти шлюбу онука з актрисою.

А також розповідали про те, що королева Єлизавета може проігнорувати хрестини свого правнука Арчі Харрісона.

Вкрали дитину у блогерів: в мережі скандал з новим фото сина Меган Маркл Королевська інтрижка: принц Гаррі зраджував Маркл із моделлю
Новини України Меган Маркл
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся