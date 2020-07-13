Експерт розповів, в який момент принц Гаррі потрапив під каблук Меган

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл піде на все, щоб домогтися свого

Меган Маркл, яка почала планувати втечу з королівської сім'ї ще до одруження, ретельно пропрацювала і втілила в життя свій план. Про це повідомив фотограф Артур Едвардс, передає Daily Mail.

Ні для кого не секрет той факт, що будучи королівським фотографом Едвардс фотографував і знімав принца ще з народження. Він стверджує, що в дитинстві Гаррі був хорошим хлопчиком, а після знайомства з Меган змінився. Та ці зміни складно назвати позитивними.

Він поділився деякими подіями з життя колишнього герцога та розповів, що Маркл відразу після весілля прагнула якомога швидше покинути батьківщину чоловіка. Меган спочатку не збиралася жити у Великобританії.

Також Артур розповів, що Гаррі перестав з ним спілкуватися і вони не контактують більше року. Цей факт дуже сильно ранить колишнього друга принца. "Це дуже безглуздо... Вона потягла Гаррі за собою, а він не мав абсолютно ніякого опору", - прокоментував фотограф.

Тепер же, як всім відомо, досягши свого, Меган переїхала в Лос-Анджелес. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Маркл у минулому була актрисою і хоче жити поблизу Голлівуду.

Також нещодавно папараці підловили подружжя в Беверлі-Хіллз. Меган вибрала для прогулянки кремове плаття з льону з асиметричною лінією подолу від бренду Magic Linen, вартістю 80 доларів. Свій літній образ Маркл доповнила балетками від Chanel і солом'яним капелюхом. Пара йшла по вулиці в захисних масках.

Нагадаємо, що принц Гаррі зізнався, коли і чому закохався у Меган.

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