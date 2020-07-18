Меган Маркл відмовилася від друга заради Гаррі: що відомо

Меган Маркл відмовилася від собаки заради Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл кинула вихованця напризволяще

Меган Маркл кинула улюблену собаку по кличці Богарт в Канаді через принца Гаррі. Близькі друзі подружньої пари були шоковані таким рішенням, передає видання "The Sun".

"Меган обожнювала цього пса, але прийняла рішення не перевозити його з собою через відносини Богарта з Гаррі. Богарт ніколи не підходив до Гаррі, коли сім'я гостювала в Канаді", - інформує джерело.

Це була перша собака Меган, яку вона забрала з притулку для тварин. Трохи пізніше герцогиня завела бігля по кличці Гай. До знайомства з принцом Гаррі Маркл жила в Торонто, знімалася в серіалі "Форс-мажори", і завжди дбала про собак, як про своїх дітей.

Родичі вважали, що ставлення Меган до собак було чудовим. Колишній актрисі подобалося дарувати турботу, часом вона навіть дозволяла собакам спати в її ліжку та купувала для них найкращу органічну їжу.

Але в кінці березня, коли Меган і Гаррі перебралися з Канади у Лос-Анджелес, все змінилося. Наближені до останнього вірили, що Маркл захоче забрати Богарта з собою, однак в остаточному підсумку пес залишився жити в Канаді.

При цьому герцогиня перевезла у США Гая і нового пса - чорного лабрадора-ретривера по кличці Оз, якого вони купили разом з Гаррі.

Є ймовірність, що пес просто набрид Меган. Або колишня актриса дійсно пожертвувала дружбою заради життя з принцом Гаррі. Адже він теж немало робив для своєї дружини.

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