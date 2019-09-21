ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меган Маркл покинула Великобританію: що сталося

STYLERЖиття    21.09.2019 - 07:25
Меган Маркл покинула Великобританію: що сталося
Меган Маркл виїхала з Великобританії (Колаж РБК-Україна)

Меган Маркл залишила свого сина Арчі на помічниць

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, яка нещодавно так розлютила королеву Єлизавету, що та заборонила згадувати навіть ім'я дружини онука у своїй присутності, раптово покинула Великобританії разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі. Про це повідомляє видання The Sun.

Меган Маркл покинула Великобританію: що сталося

Фото: instagram.com/sussexroyal

З'ясувалося, що герцоги Сассекські відправилися в Рим, щоб бути присутніми на весіллі близької подруги Меган Маркл – дизайнера Міши Нону. Міша Нону – близька подруга герцогині Сассекської і нещодавно вони разом представили капсульну колекцію для Smart Works. Дружать жінки вже багато років і неодноразово говорилося про те, що саме Міша Нону організувала першу зустріч Меган Маркл і принца Гаррі.

Весілля Міші Нону заплановане на 18:00 на віллі Аврелія в Римі. Обранцем відомого дизайнера став американський нафтовий магнат Майкл Хесс. Після офіційної церемонії на заході сонця планується шикарний бенкет для гостей.

Меган Маркл покинула Великобританію: що сталося

Фото: instagram.com/sussexroyal

Урочистий захід збираються відвідати також Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером, актор Орландо Блум зі співачкою Кеті Перрі. З членів королівської сім'ї, крім Меган Маркл і принца Гаррі, прилетять також принцеса принцеса Беатріс і принцеса Євгенія.

Лише на банкеті очікується не менше 300 гостей і навколо вілли були прийняті суворі заходи безпеки для забезпечення конфіденційності.

Меган Маркл покинула Великобританію: що сталося

Фото: instagram.com/sussexroyal

Свого маленького сина Арчі герцоги Сассекські в поїздку не взяли і залишили його на помічниць. Тим більше, що вони відлетіли на кілька днів, і зовсім скоро їм належить спільна поїздка з сином в Південну Африку.

Як повідомило джерело, Меган Маркл і принц Гаррі полетіли в Рим звичайним комерційним рейсом, щоб уникнути розмов.

Чому ворогують Меган Маркл і Кейт Міддлтон: названа справжня причина У Меган Маркл знайшли похресницю: що відомо про дівчинку (фото)
Новини України Меган Марклпринц Гарріпринц Арчи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся