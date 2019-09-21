Меган Маркл покинула Великобританію: що сталося

Меган Маркл виїхала з Великобританії (Колаж РБК-Україна)

Меган Маркл залишила свого сина Арчі на помічниць

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, яка нещодавно так розлютила королеву Єлизавету, що та заборонила згадувати навіть ім'я дружини онука у своїй присутності, раптово покинула Великобританії разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі. Про це повідомляє видання The Sun.

Фото: instagram.com/sussexroyal

З'ясувалося, що герцоги Сассекські відправилися в Рим, щоб бути присутніми на весіллі близької подруги Меган Маркл – дизайнера Міши Нону. Міша Нону – близька подруга герцогині Сассекської і нещодавно вони разом представили капсульну колекцію для Smart Works. Дружать жінки вже багато років і неодноразово говорилося про те, що саме Міша Нону організувала першу зустріч Меган Маркл і принца Гаррі.

Весілля Міші Нону заплановане на 18:00 на віллі Аврелія в Римі. Обранцем відомого дизайнера став американський нафтовий магнат Майкл Хесс. Після офіційної церемонії на заході сонця планується шикарний бенкет для гостей.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Урочистий захід збираються відвідати також Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером, актор Орландо Блум зі співачкою Кеті Перрі. З членів королівської сім'ї, крім Меган Маркл і принца Гаррі, прилетять також принцеса принцеса Беатріс і принцеса Євгенія.

Лише на банкеті очікується не менше 300 гостей і навколо вілли були прийняті суворі заходи безпеки для забезпечення конфіденційності.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Свого маленького сина Арчі герцоги Сассекські в поїздку не взяли і залишили його на помічниць. Тим більше, що вони відлетіли на кілька днів, і зовсім скоро їм належить спільна поїздка з сином в Південну Африку.

Як повідомило джерело, Меган Маркл і принц Гаррі полетіли в Рим звичайним комерційним рейсом, щоб уникнути розмов.