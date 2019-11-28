Меган Маркл показала абсолютно нове фото зі свого весілля: її не впізнати

Меган Маркл, яка нещодавно знову потрапила в скандал, і принц Гаррі показали абсолютно нове фото, яке було зроблено в день їхнього весілля. Чорно-білий знімок з'явився в Instagram-акаунті герцога і герцогині Сассекських 27 листопада.

Чому саме 27 листопада? Як виявилося, це дуже важлива дата в літописі королівської сім'ї. Саме в цей день два роки тому голлівудська актриса Меган Маркл і молодший онук королеви Єлизавети ІІ офіційно оголосили всьому світу про свої заручини!

Тому, щоб відсвяткувати цю подію і нагадати усім про свято, Меган і Гаррі і опублікували три пам'ятних знімка з найбільш важливими моментами для пари - заручин, весілля і народження сина.

Меган Маркл і принц Гаррі після народження сина Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Найбільше увагу підписників Меган і Гаррі, а також фанатів королівської сім'ї, привернув саме весільний знімок. Справа в тому, що цей кадр Сассекські ніколи раніше не показували.

А даремно. Адже на цьому зворушливому знімку зірка серіалу "Форс-мажори" просто сяє від щастя - вона сміється на всі 32, обіймаючи не менш щасливого і закоханого чоловіка за талію, а приголомшливе біле плаття, створене Клер Уейт Келлер, додає образу Меган витонченості і ще більшої краси.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі - невідоме донедавна фото (instagram.com/sussexroyal)

Користувачі мережі, коментуючи знімок, називають все, що відбувається на фото "дуже зворушливим", а деякі помічають, що Меган Маркл "просто не впізнати!".

Меган Маркл і принц Гаррі перед заручинами (фото: instagram.com/sussexroyal)