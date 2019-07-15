Total black: Меган Маркл зустрілася з Бейонсе на прем'єрі фільму в Лондоні

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/sussexroyal)

Герцог і герцогиня Сассекські прийшли на прем'єру "Короля лева"

Герцог і герцогиня Сассекські вперше разом вийшли у світ після народження їх сина Арчі два місяці тому. 37-річна Меган Маркл і 34-річний принц Гаррі в total black образах відвідали прем'єру фільму "Король Лев", яка відбулася в Лондоні.

Зазначимо, що однією з причин появи королівської пари на заході є те, що цей вечір проходив у підтримку природоохоронної роботи принца Гаррі з порятунку дикої природи, що знаходиться на межі зникнення в Африці.

Для виходу в світ новоспечена мама вибрала розкльошене чорне плаття міді від Jason Wu з прозорим верхом і вирізом на спині, а також класичні човники від Aquazzura. Меган доповнила образ клатчем від Gucci і сережками від Nikos Koulis, а волосся зібрала в елегантний пучок.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі на прем'єрі "Короля лева" в Лондоні (instagram.com/sussexroyal)

Принц Гаррі постав перед публікою в класичному чорному костюмі з метеликом і білою сорочкою.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі на прем'єрі "Короля лева" в Лондоні (instagram.com/sussexroyal)

Варто відзначити, що герцогиня Сассекська знову не дуже вдало обрала вбрання - вона явно ще не прийшла в колишню форму після пологів і плаття занадто сильно обтянуло її. Особливо це було помітно в районі грудей.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі на прем'єрі "Короля лева" в Лондоні (instagram.com/sussexroyal)

Перед тим, як вийти на червону доріжку, Меган і Гаррі зустрілися з кількома акторами, які взяли участь в озвучці знакового мультфільму Дісней - в тому числі і знаменитою співачкою Бейонсе (вона озвучила левицю Налу, - прим. ред) та її чоловіком Джей-Зі. Британська преса навіть жартома охрестила це "зустріччю двох королев".

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі зустрілися з Бейонсе на прем'єрі "Короля лева" в Лондоні (instagram.com/sussexroyal)

Обидві зіркові пари тепло обнялися і з задоволенням поговорили один з одним. Як стверджують очевидці, Бейонсе називала Маркл "Моя принцеса", а також зазначила, що її двомісячний син Арчі "неймовірно красивий".

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі зустрілися з Бейонсе на прем'єрі "Короля лева" в Лондоні (instagram.com/sussexroyal)

А її чоловік репер Джей-Зі дав молодим батькам Меган і Гаррі важливу пораду про виховання дітей: "Краща порада, яку я можу вам дати, — це завжди знаходити час для себе".

Відео: (instagram.com/oprahmagazine)

Також герцоги Сассекські поспілкувалися зі своїм давнім другом Елтоном Джоном, який, до речі, виступав на їх весіллі.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі на прем'єрі "Короля лева" в Лондоні (instagram.com/sussexroyal)

Нагадаємо, нещодавно Кейт Міддлтон і Меган Маркл в елегантних вбраннях відвідали жіночий фінал Вімблдону. Незважаючи на чутки про їхню ворожнечу, герцогині сиділи поруч і мило посміхалися.

Зазначимо, що під час більш ранньої спільної появи на публіці герцогині вели себе досить дивно і, по суті, ігнорували одна одну. Тоді Кейт Міддлтон і Меган Маркл приїхали на благодійний матч з поло підтримати своїх чоловіків.



До речі, раніше Меган Маркл вперше вийшла на публіку зі своїм двомісячним сином Арчі Харрісоном - герцогиня відвідала благодійний матч з поло.