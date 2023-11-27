Брат принцессы Дианы тонко намекнул на возможную встречу с Меган Маркл и принцем Гарри

Меган и Гарри давно разорвали все родственные связи с другими членами королевской династии. Но сейас у них сложный период, однако есть вероятность, что контакты разорваны не со всеми.

О том, как Чарльз Спенсер намекнул на встречу с Меган Маркл и Гарри, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Чарльза в социальной сети Х .

Брат принцессы Дианы намекнул на встречу с Меган Маркл и принцем Гарри

Чарльз Спенсер, являющийся братом покойной принцессы Дианы, стиль которой обожает Кейт Миддлтон и довольно умело воплощает его в жизнь, тонко намекнул на возможную встречу с принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

В социальной сети X, он поздравил подписчиков с Днем благодарения, вспомнив свое путешествие в Штаты:

"С Днем благодарения всех американцев - от Мангеттена до Малиба, оба я посетил за последние несколько дней, недель", - пишет Чарльз.

Именно из-за этого твита подписчики начали активно предполагать, что в США состоялась семейная встреча Спенсеров с Сассекскими. Ведь несмотря на разрыв, Гарри сохранил теплые отношения с семьей по материнской линии, среди которых две его тети, леди Сара Маккоркудейл и леди Джейн Феллоуз, и его дядя Чарльз Спенсер.

Скриншот

Однако никаких подтверждений этой встречи нет. Более того, если Гарри все еще пытается сохранить спокойствие в отношениях с королевичами и питает надежду на возобновление доверительных и хороших отношений с отцом, братом и другими членами семьи, то Меган наоборот настроена разорвать любые отношения и идти только вперед.

Хотя недавно жена принца заявляла о своих амбициозных намерениях вернуться в Великобританию с новой командой и новыми планами.

Итак, воссоединение, кажется, пока невозможно, но в конце концов семья Спенсеров по линии принцессы Дианы воспринимает Гарри его спутницу по жизни Маркл, достаточно тепло и нет причин для игнорирования королевских супругов, что очень хорошо для обоих сторон.