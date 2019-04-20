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Кейт Міддлтон серйозно хвора: з'явилися тривожні чутки

STYLERПерсони    20.04.2019 - 15:10
Кейт Міддлтон серйозно хвора: з'явилися тривожні чутки
Кейт Міддлтон серйозно хвора (фото: GettyImages)

Кейт Міддлтон, найімовірніше, хворіє булімією

Кейт Міддлтон є одним з найпопулярніших членів королівської сім'ї і рідко потрапляє в якісь скандали. Проте останнім часом завзяті шанувальники герцогині Кембриджської стають стурбовані через її фігуру.

Один коментатор на Quora підкреслив, що Кейт Міддлтон виглядає занадто худою для свого віку, що призводить до припущень, що у неї також може бути розлад харчової поведінки, яке було у свій час й у принцеси Діани.

Шеф-кухар Даррен МакГрейді в одному з інтерв'ю якось зазначив, що не чув про булімію на той момент, а тому дивні уподобання принцеси сприймав цілком нормально.

"Я ніколи не розповідав про їжу, яку готував для неї, про дурні речах, які вона просила, тому я не хотів про це говорити, вважаючи, що так правильно", - прокоментував він.

Хоча Кейт Міддлтон й виглядає худою, як й покійна мати принца Вільяма, ніякі конкретні медичні записи не можуть підтвердити заяви про те, що вона дійсно страждає булімією.

Кейт Міддлтон серйозно хвора: з'явилися тривожні чуткиФото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Деякі фолловери Кейт Міддлтон стверджують, що вона струнка через генетику та це ніяк не пов'язано з хворобою. Також зазначається, що вона уважна до свого способу життя та їжі, яку споживає.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон серйозно посварилася з однією з найкращих подруг - 35-річною колишньою моделлю Роуз Ханбері. Принц Вільям намагався помирити жінок, але поки що ці спроби безуспішні.

Раніше повідомлялося про те, що Кейт хоче четверту дитину. В даний час герцогиня виховує трьох дітей: 5-річного Джорджа, 3-річну Шарлотту й однорічного Луї.

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