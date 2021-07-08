Медведчук сховав свою шикарну яхту від санкцій: ЗМІ дізналися куди

Віктор Медведчук найімовірніше сховав від санкцій свою шикарну яхту Royal Romance, яка коштує близько 200 мільйонів доларів.
Як повідомляють журналісти Слідство.Інфо, шикарний транспортний засіб Медведчук нібито переписав на нового власника.
Ще зовсім недавно яхта Royal Romance належала компанії Fregata Marine Ltd, у якої кінцевий власник бенефіціара – дружина Медведчука Оксана Марченко. Зареєстрована компанія була на Маршаллових островах.
Однак у березні 2021 року ця компанія поміняла власника і стала належати фірмі Lanelia Holdings Ltd, яка також знаходиться на Маршаллових островах. Однак цієї юридичної особи немає в декларації Віктора Медведчука.
Як зазначають журналісти, переоформлення відбулося в період між накладенням санкцій РНБО на майно Віктора Медведчука в лютому 2021 року та арештом ще однієї яхти політика Romance 1 у квітні 2021 року. Ця яхта більш скромна.
Яхта Royal Romance була помічена 10 квітня біля берегів Хорватії й вже наступного дня Оксана Марченко розмістила на своїй сторінці в Instagram фотографію з геолокацією з Хорватії. Це може свідчити про те, що сім'я Медведчука продовжує користуватися яхтою вже після продажу.
Яхта Royal Romance була побудована у 2015 році на одній з найдорожчих верфей у світі. Довжина яхти - понад 90 метрів. На ній п'ять палуб, власний басейн 12 на 4 метри та ліфт. Вартість цієї яхти оцінюється у 200 мільйонів доларів. За даними порталу власників яхт, судно не продавалося і не здавалося в оренду.
Віктор Медведчук сховав від санкцій свою шикарну яхту
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін назвав Медведчука "українським націоналістом".