"Медузи теж релаксують": показали відео з популярного українського курорту

У Залізному Порту Херсонської області медузи продовжують "відвідувати" прибережні води.
Відео на своїй сторінці у Facebook опублікувала туристка.
Так, на відео можна побачити доволі чисту і приємну чисту морську воду. Однак, єдиним мінусом є нашестя медуз.
Зокрема, вони безтурботно плавають у верхніх шарах моря. Цілком можливо, що деякі з них вже не живі, оскільки вже піднялися надто близько до поверхні та були вбиті палючою спекою.
Кількість медуз у воді просто заворожує, адже через них про спокійне плавання можна забути.
"Медузи теж релаксують", - підписала свій ролик туристка.
Раніше ми повідомляли, що українці після відпочинку на курортах на Азовському морі скаржаться на інтоксикацію.
Також повідомлялося, що нещодавно на березі Азовського моря знайшли химерних створінь.