Медреформа в Україні 2020: затверджено новий перелік безкоштовних послуг

У Кабінеті міністрів уточнили повний перелік безкоштовних медичних послуг
В Україні з 1 квітня 2020 року стартує наступний етап медичної реформи та стане більше гарантованих безоплатних медичних послуг. Повний перелік програми медичних гарантій був опублікований на сайті Кабінету міністрів.
Як розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук, усі лікарні в Україні до 1 квітня повинні повністю оснастити необхідним обладнанням і набрати необхідний штат персоналу.
"Лікарні повинні бути оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами, мати лікарів відповідної кваліфікації та рівня практики. Це має бути зроблено до 1 квітня", - сказав Гончарук.
Якщо медичний заклад не виконає всі запропоновані умови НСЗУ (Національної служби здоров'я України), то вони не зможуть укласти договір і не отримають фінансування. У таких ситуаціях кошти на утримання лікарні виділяти будуть місцева влада.
Як зазначили в Кабінеті міністрів, всі ці послуги будуть повністю безкоштовними для українців, оскільки кошти будуть виділятися з податків.