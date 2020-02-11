Медреформа в Україні 2020: затверджено новий перелік безкоштовних послуг

В Україні з 1 квітня 2020 року стартує наступний етап медичної реформи та стане більше гарантованих безоплатних медичних послуг. Повний перелік програми медичних гарантій був опублікований на сайті Кабінету міністрів.

Як розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук, усі лікарні в Україні до 1 квітня повинні повністю оснастити необхідним обладнанням і набрати необхідний штат персоналу.

"Лікарні повинні бути оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами, мати лікарів відповідної кваліфікації та рівня практики. Це має бути зроблено до 1 квітня", - сказав Гончарук.

Якщо медичний заклад не виконає всі запропоновані умови НСЗУ (Національної служби здоров'я України), то вони не зможуть укласти договір і не отримають фінансування. У таких ситуаціях кошти на утримання лікарні виділяти будуть місцева влада.

В перелік гарантованих медичних послуг входить:

первинна допомога;

екстрена;

амбулаторно-поліклінічна (послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар);

стаціонарна;

паліативна медична допомога - обслуговування невиліковних хвороб (знеболювання, допомога сім'ям пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом);

медична реабілітація;

медична допомога у зв'язку з пологами;

реімбурсація лікарських засобів ("Доступні ліки")

Як зазначили в Кабінеті міністрів, всі ці послуги будуть повністю безкоштовними для українців, оскільки кошти будуть виділятися з податків.