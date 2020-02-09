Медреформа в Україні 2020: ці послуги будуть для пацієнтів платними

В Україні з 1 квітня 2020 року стартує програма з безкоштовними медичними послугами для пацієнтів. За певний перелік послуг в лікарнях заплатить Національна служба здоров'я України.

Для українців стануть безкоштовними первинна, спеціалізована амбулаторна, госпітальна, екстрена, паліативна допомога і реабілітація. Також будуть доступні різні дослідження в області онкології та послуги в пологових будинках України.

Однак не всі послуги будуть безкоштовними, а також деякі послуги будуть недоступні без деяких умов.

Так, лабораторні, діагностичні та консультативні послуги для пацієнтів не будуть безкоштовними без направлення лікаря. Для того, щоб послуга була безкоштовною, потрібно буде отримати направлення у сімейного лікаря, з яким підписана декларація.

При цьому без направлення і безкоштовно можна буде відвідати акушера-гінеколога, педіатра, психіатра, нарколога. Не знадобиться направлення і до стоматолога, хоча такі послуги оплачуються державою тільки для дітей до 16 років. Також буде безкоштовною допомога в невідкладних випадках.

Платними будуть такі послуги:

медична допомога вдома, зокрема із застосуванням телемедицини (кардіограма вдома, консультація кардіолога)

медобслуговування для іноземців

медобслуговування за договором зі страховими організаціями

мікробіологічні, паразитологічні, молекулярно-генетичні, хімічні, токсикологічні або фізичні дослідження, які не відносяться до медичної допомоги населенню

медобслуговування без направлення в науково-дослідні установи Національної академії медичних наук

допомогу в медичних установах при МВС

Вартість платних послуг визначатиме сама лікарня, але при цьому за законом таких послуг не може бути понад 20% від усіх медичних послуг. Така норма буде існувати до 2024 року, а після цього кількість платних послуг може стати більше.