Медовый Спас 2024: что нужно обязательно сделать в этот день и традиции праздника

Медовый Спас в 2024 году впервые будет отмечаться 1 августа. Это связано с переходом на новый церковный календарь.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда будем отмечать и что нужно успеть сделать к большому празднику.

История праздника и традиции

Это первый из трех Спасов, с которого начинается "Спасовка" - двухнедельный пост перед Успением Пресвятой Богородицы.

Название праздника Маковой происходит от братьев Маковеев (Маккавеев), принявших мученическую смерть за веру во II веке до нашей эры. День семи мучеников Маковеев по новому церковному календарю празднуют 1 августа, тогда как раньше праздник приходился на 14.

Главные народные традиции праздника связаны с медом и пчеловодством. В этот день для освящения по традиции в церковь обязательно несут свежий мед. Считалось, что после ритуала он получает особую целебную силу.

Кроме меда, святят также букетики, состоящие из маковых головок, пшеницы, бархатцев и разных сезонных цветов, таких как георгины, астры и мята. Эти букеты называют маковойчиками или маковейками.

Хотя это первый день поста, разрешено некое лакомство. На Маковии обычно пекут медовые пряники и пироги с маком, которыми угощают родственников и друзей.

В некоторых регионах существует обряд "веять мак". Хозяйки выходят на огород и провеют высушенный мак от соломы и мусора. Считается, что ветер очищает мак, он не начнет горчить при хранении и из него получатся вкусные пирожки.

Что нужно сделать к празднику

На Маковея нужно собрать букет из полевых цветов и подготовить баночку меда или воды, чтобы принести в храм и освятить на молебне. Заранее подумайте о маке для пирогов и лакомств, ведь это главный атрибут праздника.

Приготовьте корзины со всем необходимым с вечера, чтобы с утра ничего не задерживало вас перед походом в храм. Не забудьте надеть праздничную одежду, желательно светлых цветов.

Следует помнить, что это первый день поста. Для верующих главное - не употреблять мясо, рыбу, молоко, яйца.

Когда отметим другие

В 2023 году Православная Церковь Украины приняла окончательное решение о переходе на новый юлианский календарь. В связи с этим даты большинства праздников сместились на 13 дней назад. Новые даты Спасов:

Перенос Честного креста Господня, Медовый Спас (Маковия) - 1 августа

Преображение Господне, Яблочный Спас - 6 августа

Успения Пресвятой Богородицы - 15 августа

Ореховый Спас - 16 августа.

Успенский пост продлится с 1 по 14 августа вместо 14-27 августа.