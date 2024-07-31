Медовий Спас 2024: що треба обов’язково зробити в цей день і традиції свята

Медовий Спас у 2024 році вперше відзначатиметься 1 серпня. Це пов’язано з переходом на новий церковний календар.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли будемо відзначати та що треба встигнути зробити до великого свята.

Історія свята і традиції

Це перший із трьох Спасів, з якого розпочинається "Спасівка" - двотижневий піст перед Успінням Пресвятої Богородиці.

Назва свята Маковій походить від братів Маковеїв (Маккавеїв), які прийняли мученицьку смерть за віру у II столітті до нашої ери. День семи мучеників Маковеїв за новим церковним календарем святкують 1 серпня, тоді як раніше свято припадало на 14.

Головні народні традиції свята пов’язані з медом і бджільництвом. Цього дня для освячення за традицією до церкви обов'язково несуть свіжий мед. Вважали, що після ритуалу він отримує особливу цілющу силу.

Окрім меду, святять також букетики, які складаються з макових голівок, пшениці, чорнобривців і різних сезонних квітів, таких як жоржини, айстри та м’ята. Ці букети називають маковійчиками або маковейками.

Хоча це перший день посту, дозволені деякі ласощі. На Маковія зазвичай печуть медові пряники та пироги з маком, якими пригощають родичів і друзів.

У деяких регіонах існує обряд "віяти мак". Господині виходять на город і провівають висушений мак від соломи та сміття. Вважається, що вітер очищає мак, він не почне гірчити при зберіганні, та з нього вийдуть смачні пиріжки.

Що треба зробити до свята

На Маковія потрібно зібрати букет із польових квітів та підготувати баночку меду чи води, щоб принести їх у храм та освятити на молебні. Заздалегідь подумайте про мак для пирогів та ласощів, адже це головний атрибут свята.

Приготуйте кошики з усім необхідним з вечора, щоб зранку нічого не затримувало вас перед походом у храм. Не забудьте вдягнути святковий одяг, бажано світлих кольорів.

Треба пам'ятати, що це перший день посту. Для вірян головне - не вживати м'ясо, рибу, молоко, яйця.

Коли відзначимо інші Спаси

У 2023 році Православна Церква України ухвалила остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. У зв’язку з цим дати більшості свят змістилися на 13 днів назад. Нові дати Спасів:

Перенесення Чесного хреста Господнього, Медовий Спас (Маковія) - 1 серпня

Преображення Господнє, Яблучний Спас - 6 серпня

Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня

Горіховий Спас - 16 серпня.

Успенський пост триватиме з 1 по 14 серпня замість 14-27 серпня.