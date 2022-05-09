На Азовсталі окупанти розлучили 4-річну Алісу з мамою: жінка залишилася в "ДНР"

У Маріуполі під час останньої евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" російські окупанти розлучили 4-річну дівчинку Алісу з її мамою.

Зазначається, що жінка залишилася у фільтраційному таборі на території так званої ДНР. У Запоріжжя, куди евакуювали мирних жителів, доїхала тільки маленька дівчинка.

Жінка, яка взяла зараз Алісу (фото: tsn.ua)

"До місця призначення в Запоріжжі сьогодні, в День Матері, доїхала тільки дитина, місце знаходження матері поки невідомо! Просимо світову спільноту втрутитися і повернути дитині маму", - написали в міськраді.

Нагадаємо, що сама маленька Аліса перебувала два місяці на території заводу "Азовсталь". Вона пройшла холод і голод.

Зазначимо, що відео з Алісою з бункера "Азовсталі" вперше з'явилося 17 квітня. Тоді з'ясувалося, що Аліса дочка військового медика з Маріуполя. З перших днів блокади міста дитина перебувала в укритті, де розташований імпровізований госпіталь і де її мама надавала допомогу пораненим військовим.