Медики рассказали, почему опасно прыгать на батуте

Активный образ жизни - залог здоровья для взрослых и детей. Батут является эффективным и доступным развлечением, которое сможет заинтересовать людей разных возрастов. Как оказалось, он вреден для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу медицинского сообщества Sviy.doc.

Опасность батутов

Разнообразие травм после батутов такие:

ссадины

вывихи

переломы конечностей

черепно-мозговые травмы

повреждение позвоночника

Медики отметили, что прыжки на нестабильной поверхности нуждаются в постоянной концентрации движений. Костная система ребенка (особенно до 6 лет) еще не завершила все этапы минерализации. А позвонок - напоминает губку.

Влияние скачков на организм

Необходимо знать, что вследствие систематических скачков происходит сильная нагрузка на коленные и голеностопные суставы.

Верхняя часть после скачков расслаблена и наклонена вперед, так происходит сдавливание позвонков этого отдела. Как результат - клиновидная деформация (вид перелома позвонка).

Такое возможно, травмы не было - а перелом есть. Его трудно диагностировать на рентгене и часто проходит без жалоб.

Последствия могут быть очень серьезными. Возможно сдавление нервных корешков, остеохондроз и искривление позвоночника.

Важно, если у ребенка 2-3 дня после батута появились боли в спине - сразу к врачу.

Из-за недоразвития вестибулярного аппарата может быть головокружение и тошнота.

Правила прыгания на батуте

Перед батутом нужно всегда делать разминку. В батуте должен быть только один ребенок. Все потому, что если там несколько, то под угрозой находит именно ребенок, у которого меньший вес.

Прыгать дети должны только под наблюдением взрослых, а еще лучше - тренера.

К тому же, детям до 5-6 лет прыгать на батуте категорически запрещено.

Также следует использовать ограничительную сетку и накладки на пружины и конструкции и перед использованием проверять все на исправность.

Лучше устанавливать батут на уровне с землей, рядом не должно быть деревьев, заборов или конструкций.

Запрещается использовать какие-либо сальто или трюки на батуте