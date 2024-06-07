Медики рассказали, почему опасно прыгать на батуте
Активный образ жизни - залог здоровья для взрослых и детей. Батут является эффективным и доступным развлечением, которое сможет заинтересовать людей разных возрастов. Как оказалось, он вреден для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Sviy.doc.
Опасность батутов
Разнообразие травм после батутов такие:
- ссадины
- вывихи
- переломы конечностей
- черепно-мозговые травмы
- повреждение позвоночника
Медики отметили, что прыжки на нестабильной поверхности нуждаются в постоянной концентрации движений. Костная система ребенка (особенно до 6 лет) еще не завершила все этапы минерализации. А позвонок - напоминает губку.
Влияние скачков на организм
Необходимо знать, что вследствие систематических скачков происходит сильная нагрузка на коленные и голеностопные суставы.
Верхняя часть после скачков расслаблена и наклонена вперед, так происходит сдавливание позвонков этого отдела. Как результат - клиновидная деформация (вид перелома позвонка).
Такое возможно, травмы не было - а перелом есть. Его трудно диагностировать на рентгене и часто проходит без жалоб.
Последствия могут быть очень серьезными. Возможно сдавление нервных корешков, остеохондроз и искривление позвоночника.
Важно, если у ребенка 2-3 дня после батута появились боли в спине - сразу к врачу.
Из-за недоразвития вестибулярного аппарата может быть головокружение и тошнота.
Правила прыгания на батуте
Перед батутом нужно всегда делать разминку. В батуте должен быть только один ребенок. Все потому, что если там несколько, то под угрозой находит именно ребенок, у которого меньший вес.
Прыгать дети должны только под наблюдением взрослых, а еще лучше - тренера.
К тому же, детям до 5-6 лет прыгать на батуте категорически запрещено.
Также следует использовать ограничительную сетку и накладки на пружины и конструкции и перед использованием проверять все на исправность.
Лучше устанавливать батут на уровне с землей, рядом не должно быть деревьев, заборов или конструкций.
Запрещается использовать какие-либо сальто или трюки на батуте
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