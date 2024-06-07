Медики розповіли, чому небезпечно стрибати на батуті

Активний спосіб життя - запорука здоров'я для дорослих та дітей. Батут є ефективною і доступною розвагою, яка зможе зацікавити людей різних вікових категорій. Як виявилось, він шкідливий для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку медично спільноти Sviy.doc.

Небезпека батутів

Різноманітність травм після батутів така:

садна

вивихи

переломи кінцівок

черепно-мозкові травми

ушкодження хребта

Медики зазначили, що стрибки на нестабільній поверхні потребують постійної концентрації рухів. Кісткова система дитини (особливо до 6 років) ще не завершила всі етапи мінералізації. А хребець - нагадує губку.

Вплив стрибків на організм

Необхідно знати, що внаслідок систематичних стрибків відбувається сильне навантаження на колінні та гомілковоступневі суглоби.

Верхня частина після стрибків розслаблена та нахилена вперед, так відбувається здавлення хребців цього відділу. Як результат - клиновидна деформація (вид перелому хребця).

Таке можливо, травми не було - а перелом є. Його важко діагностувати на рентгені та часто проходить без жодних скарг.

Наслідки можуть бути дуже серйозними. Можливе здавлення нервових корінців, остеохондроз та викривлення хребта.

Важливо, якщо у дитині 2-3 дні після батуту з'явились болі у спині - одразу до лікаря.

Через недорозвиток вестибулярного апарату - може бути головокружіння та нудота.

Правила стрибання на батуті

Перед батутом потрібно завжди робити розминку. В батуті повинна бути тільки одна дитина. Все тому, що якщо там кілька, то під загрозою знаходить саме дитина, в якої менша вага.

Стрибати діти повинні тільки під наглядом дорослих, а ще краще - тренера.

До того ж дітям до 5-6 років стрибати на батуті категорично заборонено.

Також потрібно використовувати обмежувальну сітку та накладки на пружини та конструкції і перед використанням перевіряти все на справність.

Найкраще встановлювати батут на рівні з землею, поруч не повинно бути дерев, парканів чи конструкцій.

Забороняється використовувати будь-які сальто чи трюки на батуті