Прямо на вітрині: в супермаркеті Києва кота застали за "цікавим" заняттям (відео)

Кіт у супермаркеті продовжував робити свою справу, не звертаючи увагу на свідків
В одному з супермаркетів Києва кіт ласував м'ясом, сидячи прямо під скляною віртиною-холодильником. Користувачі мережі виклали відео курйозного інциденту в YouTube.
"Надзвичайна подія" сталася в неділю, 1 червня, у магазині "Велика кишеня" на Печерську.
"Велика кишеня" на Печерську мене продовжує дивувати. Кіт сидить в холодильнику і їсть м'ясо, яке ми потім купуємо", - написала Yana Novik.
Кіт їв м'ясо з вітрини супермаркету Києва (скрін: facebook.com)
На відео, знятому досить близько, можна побачити, що тварина абсолютно не соромлячись, продовжує ласувати м'ясом. Правда, пізніше кота все ж злякали, і він "зник у невідомому напрямку".
Кіт їв м'ясо з вітрини супермаркету Києва (відео: YouTube/Наталія Казакова)
Користувачі мережі з гумором відреагував на подібну "пригода".
Кіт їв м'ясо з вітрини супермаркету Києва (скрін: facebook.com)
Нагадаємо, раніше народний депутат Ігор Мосійчук прийшов на ефір у нетверезому стані і обзивав глядачів, які телефонували в студію і просили його покинути інтерв'ю.
Також ми писали про те, що мер російського міста відправив випускників ліцею "в останню путь".