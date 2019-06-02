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Прямо на вітрині: в супермаркеті Києва кота застали за "цікавим" заняттям (відео)

STYLERКурйози    02.06.2019 - 22:13
Прямо на вітрині: в супермаркеті Києва кота застали за "цікавим" заняттям (відео)
Кіт їв м'ясо з вітрини супермаркету Києва

Кіт у супермаркеті продовжував робити свою справу, не звертаючи увагу на свідків

В одному з супермаркетів Києва кіт ласував м'ясом, сидячи прямо під скляною віртиною-холодильником. Користувачі мережі виклали відео курйозного інциденту в YouTube.

"Надзвичайна подія" сталася в неділю, 1 червня, у магазині "Велика кишеня" на Печерську.

"Велика кишеня" на Печерську мене продовжує дивувати. Кіт сидить в холодильнику і їсть м'ясо, яке ми потім купуємо", - написала Yana Novik.

Прямо на вітрині: в супермаркеті Києва кота застали за &quot;цікавим&quot; заняттям (відео)

Кіт їв м'ясо з вітрини супермаркету Києва (скрін: facebook.com)

На відео, знятому досить близько, можна побачити, що тварина абсолютно не соромлячись, продовжує ласувати м'ясом. Правда, пізніше кота все ж злякали, і він "зник у невідомому напрямку".

Кіт їв м'ясо з вітрини супермаркету Києва (відео: YouTube/Наталія Казакова)

Користувачі мережі з гумором відреагував на подібну "пригода".

  • Навіщо було палити Ваську? Він же нікого не об'їдає...
  • Головне, що б цього кота не поклали потім на прилавок, замість з'їденого ним м'яса.
  • Блін, це реально стрьомно.
  • Центр Києва...

Прямо на вітрині: в супермаркеті Києва кота застали за &quot;цікавим&quot; заняттям (відео)

Кіт їв м'ясо з вітрини супермаркету Києва (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, раніше народний депутат Ігор Мосійчук прийшов на ефір у нетверезому стані і обзивав глядачів, які телефонували в студію і просили його покинути інтерв'ю.

Також ми писали про те, що мер російського міста відправив випускників ліцею "в останню путь".

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