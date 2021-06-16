ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Медики назвали страшний побічний ефект зловживання кавою

Новость на русском →
Середа 16 червня 2021 07:00
Медики назвали страшний побічний ефект зловживання кавою Фото: Кава викликає побічні ефекти при зловживанні (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли про страшний побічний ефект зловживання кавою, а також назвали норму кофеїну, яку краще не перевищувати.

Про це пише MountSinai.org.

Чим загрожує надмірне вживання кави

Кава може стати причиною кислотного рефлюксу і печії. Але це не найстрашніше. Зловживання напоєм може призвести до проблем з очима. Якщо пити занадто багато кави, може розвинутися глаукома. Особливо якщо у вас є така схильність.

Згідно з дослідженням вчених, людям з підвищеним рівнем очного тиску - головним фактором глаукоми - не можна пити багато кави.

Виявилося, що поширеність глаукоми в чотири рази вище у любителів пити багато кави.

"Я б рекомендував уникати вживання великої кількості кофеїну, якщо ви страждаєте глаукомою і не стабільні при лікуванні, або комусь з сильним сімейним анамнезом глаукоми, який хотів би потенційно знизити ризик розвитку цього захворювання",-говорить співавтор дослідження Ентоні Хаваджа, доктор медичних наук.

Скільки кави можна випити за день

Експерти радять вживати менш як 400 міліграмів кофеїну щодня, що становить від трьох до п'яти чашок.

Одна-дві чашки здатні дати вам заряд енергії і навіть корисні для здоров'я, а зловживання крім інших ризиків загрожує занепокоєнням і нервозністю.

Раніше лікарі розповіли, чому кава з кав'ярні може бути небезпечною в літній час.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя кофе
LITE
Свято 15 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 15 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини