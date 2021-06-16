Медики назвали страшный побочный эффект злоупотребления кофе
Врачи рассказали про страшный побочный эффект злоупотребления кофе, а также назвали норму кофеина, которую лучше не превышать.
Об этом пишет eatthis.
Чем чревато чрезмерное употребление кофе
Кофе может стать причиной кислотного рефлюкса и изжоги. Но это не самое страшное. Злоупотребление напитком может привести к проблемам с глазами. Если пить слишком много кофе, может развиться глаукома. Особенно если у вас есть такая предрасположенность.
Согласно исследованию ученых, людям с повышенным уровнем глазного давления - главным фактором глаукомы - нельзя пить много кофе.
Оказалось, что распространенность глаукомы в четырежды выше у любителей пить много кофе.
"Я бы порекомендовал избегать употребления большого количества кофеина, если вы страдаете глаукомой и не стабильны при лечении, или кому-то с сильным семейным анамнезом глаукомы, который хотел бы потенциально снизить риск развития этого заболевания", - говорит соавтор исследования Энтони Хаваджа, доктор медицинских наук.
Сколько кофе можно выпить за день
Эксперты советуют употреблять менее 400 миллиграммов кофеина ежедневно, что составляет от трех до пяти чашек.
Одна-две чашки способны дать вам заряд энергии и даже полезны для здоровья, а злоупотребление помимо других рисков чревато беспокойством и нервозностью.
Ранее врачи рассказали, почему кофе из кофейни может быть опасен в летнее время.