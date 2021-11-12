Набридли цвіль, грибок і конденсат в будинку? Вам допоможуть ці кімнатні рослини

Цвіль, грибок та інші проблеми в приміщеннях в зимовий період зустрічаються досить часто. Такі явища не тільки призводять житло в непривабливий вигляд, але і можуть негативно впливати на здоров'я мешканців приміщень.

Однак розв'язати цю проблему можна за допомогою кімнатних рослин. Які саме варто поставити в будинку, щоб позбутися від грибка і цвілі, розповіли у виданні Express.

Фахівці відзначають, що кімнатні рослини допомагають поліпшити повітря в будинку, поглинаючи токсини.

Також вони знижують рівень вологості за допомогою листя і це допомагає позбутися від цвілі. Особливо в таких приміщеннях, як ванна кімната або кухня.

Як показують дослідження, в кімнатах з рослинами може бути від 40% до 60% спор цвілі та бактерій.

Не всі домашні рослини ефективні проти грибка і цвілі. Тому експерти розповіли, які з них варто вибрати для усунення проблеми.

Англійський плющ

У боротьбі з цвіллю ця рослина вважається одним з найкращих. Ця рослина невибаглива і ціна такого горщика відносно невисока. Плющ здатний не тільки перешкоджати утворенню цвілі, але і може видаляти такі токсини як формальдегід і бензол.

Грунт для англійського плюща повинен бути вологим, і він найкраще росте при неяскравому непрямому світлі. Будьте обережні! Листя плюща токсичні для домашніх тварин.

Мирна лілія

Ця красива квітка не тільки стане лікарем для вашого будинку, але і буде приємно радувати око. У цій лілії приголомшливої краси білі квіти, а листя відмінно вбирають зайву вологу.

Лілії добре ростуть в тіні та в місцях з підвищеною вологістю. Листя мирної лілії також токсичні для домашніх тварин, тому тримайте горщики подалі від ваших улюбленців.

Пальма

Мода на домашні Пальми вже давно пройшла і їх намагаються тримати тільки в тих приміщеннях, де достатньо для цього простору. А даремно, оскільки тропічна красуня стане відмінним вибором для контролю вологості у вашій квартирі.

Пальми здатні стримувати цвіль і вбирати вологу через листя. Найоптимальнішими для таких цілей служать дамська пальма, карликова пальма та очеретяна пальма.

Для пальми потрібна не дуже вологий і не сильно сухий грунт і їм досить непрямих променів сонця.