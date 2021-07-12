Медики назвали 5 продуктів, які заборонено вживати у спеку

В Україну повернулася сильна спека. При цьому кожен з такою погодою справляється по-різному. Досить часто люди їдять ті продукти, які медики навпаки не рекомендують вживати в жарку погоду, оскільки вони призводять до зневоднення організму.

Які продукти краще не споживати в спеку - читайте в нашому матеріалі нижче.

Холодні напої і морозиво

Багато українців думають, що холодне допоможе їм охолодити свій організм, але це помилкова думка. Наприклад, після з'їденого морозива або випитого холодного напою відчуття спеки посилюється.

Організм починає реагувати на холодний напій і намагається зігріти його до температури тіла. Медики радять пити рідини кімнатної температури.

Продукти, які містять багато білка

Хоч білок і корисний для організму, але в спеку його не рекомендують вживати. Щоб переварити білок, організму потрібно багато енергії, і він виділяє багато тепла.

Алкоголь

Алкоголь у спеку сильно навантажує серце. Спека розширює кровоносні судини, тому падає кров'яний тиск. Крім того, алкоголь сильний сечогінний засіб і може викликати сильне зневоднення.

Гострі продукти

У гострій їжі міститься з'єднання капсаїцин, воно викликає підвищення температури тіла. Тому влітку експерти радять утриматися від прийому гострої їжі.

Сечогінні продукти

До таких продуктів відносяться манго, фенхель, спаржа, селера, артишоки, банани. Серед напоїв - це чай, кава, газовані напої, енергетики та інші напої з кофеїном. Вони виводять необхідну воду з організму, і через зневоднення стає спекотніше.