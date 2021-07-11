Лікарі назвали найнебезпечніше морозиво в літню спеку: краще купіть інше!

Медики з'ясували, що деякі види морозива особливо небезпечні в літню спеку. Виявилося, що вживання такого продукту може викликати проблеми зі здоров'ям.

Від якого виду літніх ласощів слід відмовитися, щоб зберегти здоров'я - читайте нижче в нашому матеріалі.

Найнебезпечніше морозиво

За словами медиків, особливу небезпеку становить м'яке морозиво, яке видавлюють з автоматів. Термін придатності такого продукту - максимум 30 годин, але на ділі торгують таким морозивом близько 2-3 тижнів.

У такому молочному продукті швидко заводяться патогенні бактерії. Найпідступніша з них - сальмонела, отруєння якою може відправити вас в лікарню.

Правильно вибираємо морозиво

З порційним морозивом з морозильної камери теж потрібно бути пильним. Лікарі радять звернути увагу на склад такого продукту - чим менше в ньому інгредієнтів, тим краще.

Крім того, в таке морозиво додають консерванти, щоб продовжити термін його придатності.

Що ще потрібно знати про морозиво:

Обов'язково дивіться на термін придатності.

Перевірте, чи не піддавалося воно повторному заморожуванню - пачка не повинна бути прим'ятою, всередині не може бути льоду.

Корисний лайфхак: завжди беріть пачку зсередини морозилки (не верхню), так як вона сильніше заморожена і не розтане так швидко.

Скільки морозива можна з'їсти без шкоди і кому від нього краще відмовитися

В середньому рекомендується близько 100 грамів морозива приблизно два рази на тиждень.

Морозиво холодне, тому якщо у вас "слабке" горло, будьте обережні з ласощами.

Діабетикам і людям з надмірною вагою від морозива краще відмовитися зовсім, щоб не погіршити проблему.

Якщо у вас є проблеми з переносимістю лактози, краще відмовтеся від молочного продукту.