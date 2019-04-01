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Мріяла про шлюбі 8 років: що відомо про дружину Зеленського


Як познайомилися Володимир Зеленський і Олена Кияшко і як розвивалися їх відносини - в матеріалі Styler

Результати виборів президента України, які пройшли 31 березня, вже показали перші результати: оброблено більшу половину голосів виборців. Згідно з підрахунками, лідирують Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Саме вони проходять у другий тур президентських виборів.

Тим часом багато хто цікавиться особистим життям знаменитого актора Володимира Зеленського. Що відомо про його дружину Олену, яка має нині чимало шансів стати першою леді?

Фото: Олена навчалася в одній школі з Володимиром, однак вони познайомилися пізніше (соцмережі)

41-річний актор, продюсер і шоумен одружився на Олені Кияшко у 2003 році. Вона – також родом з Кривого Рогу, як і сам Зеленський. Олена – на рік молодша за свого чоловіка. Цікаво, що вона вчилася в одній школі з майбутнім коміком – в паралельних класах.

Але в школі вони не спілкувалися, а стали зустрічатися лише через кілька років. Це сталося, коли вони закінчили школу і вже вступили до різних навчальних закладів.

Фото: Олена Зеленська отримала ступінь магістра Криворізького технічного університету, однак за фахом не працювала (соцмережі)

На той момент Зеленський навчався на 1-му курсі Криворізького економічного інституту, а Олена – у Криворізькому технічному університеті на будівельному факультеті. До речі, вона закінчила його з відзнакою і отримала ступінь магістра.

Олена тоді спілкувалася з іншим хлопцем, який хотів з нею зустрічатися. Володимир, поговоривши з суперником, запропонував: "Кого вибере Олена, той і буде з нею". Той погодився, і Олена вибрала Зеленського. Хоча йому довелося довго домагатися її уваги.

Фото: Олена і Володимир Зеленские (сосцети)

"У мене ніколи не було проблем з дівчатами. А тут раптом такий твердий горішок! Мені було цікаво завойовувати Лєну, а вже після почуття переросли в кохання“, – згадував Володимир Зеленський в інтерв'ю Obozrevatel.

Фото: Олена Зеленська (соцмережі)

Через деякий час, коли у пари вже були стосунки, вона хотіла вийти за нього заміж, але Володимир все ніяк не наважувався зробити їй пропозицію. Шлюбу із Зеленським вона чекала вісім років з тих пір, як почалися їхні відносини.

"Олена постійно запитувала, коли ми одружимося. А я був упевнений, що якщо шлюб, то відразу і діти, з народженням яких поспішати не хотілося", - згадував актор.

Фото: Зеленський рідко показує фото з дітьми, але з дружиною часто з'являється на публіці (соцмережі)

При цьому Олена чудово розуміла, на що йшла: у Володимира – нескінченні гастролі і інтенсивна робота, і він часто бував у роз'їздах. Але це тільки зміцнило сім'ю, говорила сама пара. У багатьох гастролях Олена супроводжувала чоловіка. До речі, вона ніколи не працювала за спеціальністю. Вона приєдналася до команди чоловіка і стала також писати жарти "Кварталу 95", потоваришувавши з усіма учасниками компанії.

Сьогодні подружжя виховує двох дітей – доньку Сашу 2004 року народження та сина Кирила, який народився у 2013 році.

Фото: Донька Зеленських Саша народилася e 2004 році (соцмережі)

Також Олена Зеленська та зірка "Кварталу 95" Олена Кравець дружать протягом вже багатьох років. Втім, їх об'єднує не тільки дружба.

Олена Кравець також похрестила Олену Зеленську.

Фото: Шлюбу з Зеленським Олена чекала вісім років з тих пір, як почалися їхні стосунки (соцмережі)

Олена Кравець в інтерв'ю виданню "Сегодня" розповідала про те, як їй надійшла пропозиція стати хрещеною для Зеленської.

"Ой, це не було якось урочисто і пафосно. Просто Лена і Вова хотіли похрестити доньку Сашеньку, для цього Олені теж потрібно було бути хрещеною. А оскільки мій чоловік хрестив їх доньку, я була не зайнята. Мені дуже приємно, що Олена вибрала саме мене. Зараз з цього приводу ми більше іронізуємо", - говорила Олена Кравець.

Фото: Олена Зеленська часто супроводжує чоловіка під час поїздок на концерти в інші міста (соцмережі)

До речі, незадовго до першого туру виборів в інтерв'ю журналістам Олена Зеленська зізналася, що спочатку була категорично проти того, щоб її чоловік йшов у політику, але пізніше погодилася на це.

Також зараз помітно, що вона всіляко підтримує чоловіка під час президентської гонки.

 

Фото: Олена та Володимир Зеленські (соцмережі)

Нагадаємо, повідомлялося, як мережа обговорює дані екзит-полу виборів президента України.

Також стало відомо, що ймасовішими порушеннями на виборах стали розголошення таємниці голосування та фотографування виборчого бюлетеня.

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