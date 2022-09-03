У Киргизстані пенсіонер продає браслети в кольорах прапора України, щоб допомогти ЗСУ (відео)
У Киргизстані пенсіонер Ондуруш Токтанасиров із Бішкека на вулиці продає браслети у кольорах прапора України. Зокрема, усі отримані від продажу гроші, він жертвує на гуманітарну допомогу для Збройних сил України.
Про це йдеться у сюжеті "Настоящее время".
Так, відтоді, як у Киргизстані заборонили будь-які мітинги на підтримку країн-учасниць війни в Україні, чоловік намагається знайти інші способи підтримати українців.
"На ці гроші ми відправляємо натуральні екологічно чисті овочі та горіхи українським солдатам. Ми отримуємо від них повідомлення з подяками", - розповів Ондуруш Токтонасиров.
У Киргизстані пенсіонер продає браслети в кольорах українського прапора (скрін з відео)
Також він додав, що киргизи по-різному реагують на його ініціативу. Зокрема, більшість залюбки підтримує, але є і ті, хто не розуміє та ображає.
Окрім того, після закінчення війни Ондуруш Токтонасіров хоче приїхати до Києва на святкування перемоги України.
У Киргизстані пенсіонер продає браслети в кольорах українського прапора (скрін з відео)
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