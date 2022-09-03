В Іспанії росіянин напав з матами на українок і звинуватив у фашизмі (відео)

В Іспанії росіянин з георгіївською стрічкою напав на українок з матами, звинувативши їх у фашизмі.

Деталі скандалу з росіянином

Інцидент стався в іспанському місті Сан-Себастьян. Дві українки, побачивши росіянина обурилися, чому громадянам РФ ще дають візи, і вони спокійно їздять по Європі.

У відповідь від неадекватного чоловіка з георгіївською стрічкою вони отримали масу образ і матюків.

Росіянин назвав українок "бандерівками", "хо*лами" і "нацистками".

"Дивись на них, бандерівки. Замість того, щоб бути на війні, вони сидять вдома", - сказав громадянин РФ.

При цьому всю розмову він знімав на камеру мобільного телефону. Також росіянин весь час перекривлював українську мову, насміхаючись над ним.

До речі, країни Європи у відповідь на повномасштабну військову агресію РФ проти України стали відмовляти росіянам у в'їзді. Раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонії, Латвії, Польщі, Фінляндії та Чехії. Але судячи з усього, деякі росіяни продовжують їздити за кордон і ганебно поводитися там.