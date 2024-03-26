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McDonald's планирует открыть рестораны в Ужгороде и Черновцах: что известно

Новые McDonald's откроют в Ужгороде и Черновцах (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Одна из крупнейших сетей заведений быстрого питания - McDonald's - планирует открыть новые рестораны в Ужгороде и Черновцах.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-брифинг компании в Киеве рассказывает, что известно о планах McDonald's на этот год.

Сколько новых ресторанов McDonald's откроют

По словам генерального директора (CEO) McDonald's Ukraine Юлии Бадритдиновой, Ужгород и Черновцы - единственные областные города, где сейчас нет McDonald's.

"Мы планируем закрыть этот гештальт и открыть новые рестораны в двух областных центрах - на Закарпатье и в Черновицкой области", - отметила она.

В целом же в 2024 году в Украине планируют открыть не менее шести новых ресторанов McDonald's.

"Планируем развиваться и в сателлитах Киева", - добавила гендиректор.

Деятельность McDonald's на фоне войны

Согласно информации на сайте компании, с первого дня полномасштабной войны в Украине на нужды населения было передано более 700 тонн продукции на более чем 130 млн гривен.

Работники McDonald's основали программы поддержки семей и больниц, пострадавших из-за войны, а также активно волонтерят в рамках программ фундации "Дом Рональда МакДональда".

Бадритдинова отметила, что в 2023 году McDonald's инвестировал в открытие новых и обновление старых ресторанов около 1 млрд гривен.

Все инвестиции украинское подразделение компании получило из головного офиса.

Согласно подсчетам экспертов, в прошлом году в McDonald's Ukraine было около 85 млн визитов - 70% посетителей от довоенного показателя.

CEO компании уточнила, что это - около 7 млн клиентов в месяц.

Амбициозные планы McDonald's

"Мы берем на себя обязательства, которые обеспечат поддержку наших общин в сложное время теперь и в будущем. Мы работаем, чтобы порадовать украинцев любимыми блюдами, чтобы поддержать наших работников и партнеров, чтобы работать, чтобы платить налоги и поддерживать экономику страны", - отметили на сайте компании.

Уточняется, что McDonald's продолжает сосредотачивать свои усилия на четырех основных направлениях:

  • качество пищи и источники снабжения
  • сохранение нашей планеты
  • поддержка общин
  • рабочие места, равенство и расширение возможностей

Напомним, ранее McDonald 's выпустил сериал о работе в своих заведениях.

Кроме того, мы рассказывали, как McDonald's "модернизирует" рецепт легендарного бургера.

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ЧерновцыУжгородMcDonald's