Не McDonald's. Какая сеть фастфудов на самом деле самая большая в мире

Знаете ли вы, какая сеть заведений быстрого питания является самой большой в мире? Первое, что приходит на ум многим украинцам - McDonald's. Но нет. На самом деле лидером является Subway.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о крупнейшей сети фастфуда в мире Subway и ее истории.

История бизнеса

История Subway началась в 1965 году. Тогда 17-летний Фред ДеЛука обратился к другу своей семьи - физику-ядерщику, доктору Питеру Баку - за советом. Парень думал о том, где заработать денег, чтобы оплатить обучение в колледже.

Ученый предложил подростку стать партнерами и открыть магазин, в котором продавали бы свежеприготовленные сэндвичи по доступной цене. На стартовый капитал в размере 1000 долларов (предоставленных Баком) предприниматели открыли первый ресторан в Бриджпорте, штат Коннектикут. Он получил название Pete's Super Submarines.

Интересно, что сэндвичи называли "субмаринами" из-за внешнего сходства с подводными лодками.

Вскоре ДеЛука забросил давнюю мечту стать врачом и принялся изучать основы ведения бизнеса. Он наблюдал за поведением посетителей и придумывал новые идеи, как сделать закусочную еще более популярной и прибыльной.

Со временем Pete's Super Submarines получил сокращенное название - Pete's Subway.

Промежуточное название закусочной (фото: www.subway.com)

Впоследствии она трансформировалась в простой и известный ныне Subway.

Уже к 1974 году бизнесмены руководили 16 магазинами по всему Коннектикуту, однако их мечты шли еще дальше - открыть не менее 32 ресторанов.

Для этого они прибегли к франчайзингу и остались в выигрыше. Закусочные превратились в рестораны быстрого питания и бренд Subway получил мировое признание.

Деловые партнеры (фото: subway.com)

Современные достижения

Согласно данным платформы Statista, в 2023 году глобальный бренд ресторанов быстрого обслуживания Subway насчитывал 36 592 магазина по всему миру.

При этом большинство ресторанов (около 20,3 тыс.) расположены на родине Subway - в США. Второй по количеству ресторанов является Канада. Третьей - Великобритания.

Отмечается, что на протяжении 2023 года бренд имел больше ресторанов по всему миру, чем любая другая сеть.

Subway можно найти во многих странах мира (инфографика: statista.com)

Особенности

Официальное название фирмы Subway, предоставляющей услуги франчайзинга - Doctor's Associates, Inc.

Subway позиционирует себя как здоровую альтернативу стандартным сетям ресторанов быстрого обслуживания. Это отражается в слогане компании - "Eat fresh!" (с английского - "Ешь свежее!").

Типичный ресторан Subway представляет собой небольшое помещение с прозрачной стойкой, внутри которой расположены ингредиенты для сэндвичей. За стойкой расположены печи, в которых выпекаются булки для сэндвичей. Сидячих мест обычно немного.

Помимо стандартных ресторанов, Subway имеет множество заведений в нестандартных и даже неожиданных местах (в супермаркетах, на военных базах и даже в здании Пентагона).

Меню в Subway зависит от страны, однако основными блюдами остаются разнообразные сэндвичи и салаты. Клиентам могут также предлагать несколько разновидностей хлеба собственного приготовления по выбору.



Меню отличается в зависимости от страны (скриншот: subway.com)