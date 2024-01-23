"Все меняется": McDonald's выпустил сериал о работе в своих заведениях

McDonald's является одной из крупнейших сетей быстрого питания во всем мире, а также компания, которая дает возможности молодым сотрудникам. Через десятилетие своего существования компания сняла сериал о своей работе.

Сюжет сериала о McDonald's

Главную роль играет молодая девушка, которая только что устроилась на работу и пытается успевать совмещать работу, семейную жизнь, досуг и мечты о счастливом будущем.

Встреча с менеджером, имеющим за плечами долгую карьеру, представление юной девушки о будущем меняется кардинально. Джонатан всегда был уверен в том, что ему следует делать, пока Фрея не перевернула его мир. В то же время, Фрея должна смириться со своими чувствами и своей первой работой, которая оказывается сложнее, чем она сначала думала.

В общем, этот сериал рассказывает о том, как получить первую работу и как она меняет вас, ваши иллюзии, мысли, взгляды на жизнь и дальнейшую судьбу. История состоит из шести эпизодов, постепенно рассказывающих о жизни главных героев.

Кадр из сериала "Все меняется"

Также важной деталью является то, что перед созданием этой картины авторы опросили сотрудников и узнали историю их пути в компании.

"Сериалом "Все меняется", мы хотим показать, что работа в McDonald's - это больше, чем просто бургеры и картофель фри. Мы уделяем значительное внимание развитию наших сотрудников и ежегодно обучаем более 1100 работников на внутренних и внешних тренингах и курсах", - комментирует Томас Йогансен, руководитель отдела маркетинга в McDonald's Дания.

"Этим сериалом мы пытаемся покончить с предубеждениями, которые, к сожалению, преобладают в работе в McDonald's. Для одних эта работа является хорошим началом трудовой жизни, а для других - началом долгой карьеры, и мы хотим показать это", - продолжает Томас.