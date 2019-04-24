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Автомобільні номери можна отримати поштою

Новини » Економіка    24.04.2019 - 12:00
Автомобільні номери можна отримати поштою
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вартість доставки складає 500 грн

Послуга з отримання індивідуального номерного знаку (ІНЗ) стала повністю електронною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Державного агентства з питань електронного урядування України у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, відтепер в онлайн-режимі можна: перевірити можливість замовлення конкретного ІНЗ; замовити та оплатити його виготовлення; отримати готовий номерний знак у відділенні "Нової пошти".

"Вартість послуги доставки "Новою поштою" фіксована - 500 грн", - йдеться в повідомленні.

Автомобільні номери можна отримати поштою

Як нагадують у держагентстві, ця послуга є однією з комплексу послуг, що надаються у Електронному кабінеті водія. Користувачу кабінету надається інформація про його водійські посвідчення, транспортні засоби, власником яких він є, та адміністративні правопорушення, у яких він був винуватцем. В кабінеті користувач може сплатити штрафи, зареєструватися в електронній черзі на отримання послуг в сервісних центрах МВС, замовити безкоштовну чи платну послугу перевірки транспортного засобу за його VIN-кодом.

За перші чотири місяці роботи в кабінеті зареєструвались близько 80 тис. користувачів. За цей час користувачі подали більше 167 тис. заяв онлайн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до ряду постанов, пов’язаних з порядком видачі посвідчень водія, підготовки водіїв, а також акредитацією автошкіл.

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