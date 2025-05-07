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Не игнорируйте их: 7 признаков того, что вам надо срочно заменить духовку

Среда 07 мая 2025 10:00
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Не игнорируйте их: 7 признаков того, что вам надо срочно заменить духовку Как узнать, что духовку пора менять (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Даже самая лучшая техника со временем изнашивается. Какие тревожные сигналы свидетельствуют, что ваша кухонная помощница уже не справляется с обязанностями?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие признаки громко говорят о том, что духовка вот-вот выйдет из строя.

Трещина на стекле

В дверце духовки всегда есть окошко из специального закаленного стекла, которое позволяет контролировать процесс приготовления. Эта конструкция многослойная и выполняет теплоизоляционную функцию.

Если появляется трещина - это не только риск потери тепла, но и возможность полного разрушения стекла. Осколки могут попасть в блюдо - и это уже вопрос безопасности. К тому же замена стекла - довольно дорогое удовольствие. Часто дешевле купить новую духовку, чем ремонтировать старую.

Медленный нагрев

Раньше ваша любимая пицца была готова за 10 минут, а теперь - за 15 или даже больше? Это сигнал, что нагревательные элементы потеряли эффективность. Если техника перестает быстро греть, она тратит больше энергии, а результат - хуже. Такая проблема - явный повод задуматься о замене.

Неравномерный прогрев

Когда одна часть печенья идеальна, а другая - подгорела, значит, духовка не распределяет тепло равномерно. Причина может быть как в поврежденных нагревательных элементах или вентиляторе, так и в сбое температурных настроек.

Если вы проверили все и проблема не в вас - самое время просчитать стоимость ремонта или покупки нового прибора. Даже незначительная неисправность может быть "звоночком", что другие детали также скоро выйдут из строя.
Не игнорируйте их: 7 признаков того, что вам надо срочно заменить духовкуОпытная хозяйка должна наблюдать за состоянием духовки (фото: Freepik.com)

Странные звуки

Исправная духовка работает почти бесшумно. Если вы начали слышать необычное жужжание, скрежет или щелчок - это признак внутренних неполадок. Такая "музыка" - не нормальная, поэтому не стоит ее игнорировать.

Неприятные запахи

Появление запаха гари или расплавленного пластика во время работы духовки часто свидетельствует о проблемах с изоляцией проводов или герметичностью дверцы. Если запах усиливается - проблема становится более серьезной. Такой "аромат" не должен быть частью вашего кулинарного процесса.

Частые ремонты

Если духовку уже несколько раз чинили и она снова ломается, то, вероятно, конец ее службы уже близко. Регулярные ремонты - это не только расходы, но и постоянный стресс. В таком случае лучше вложить средства в новую технику, которая будет работать надежно.

Рост счетов за электроэнергию

Увеличение сумм в платежках иногда связано со старой бытовой техникой. Со временем она теряет энергоэффективность: нарушается теплоизоляция, термостат работает с перебоями. В результате духовка потребляет больше электроэнергии, чем должна. Поэтому экономнее будет обновить технику, чем переплачивать ежемесячно.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker и Spruce.

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