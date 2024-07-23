10 признаков того, что вы ездите на велосипеде неправильно

Если вы только начали свое велопроисшествие, вам нужно избегать ошибок, которые всем почему-то кажутся чем-то естественным и нормальным - но на самом деле это не так. Чтобы максимально насладиться ездой на велосипеде, узнайте, как делать это правильно и безопасно.

Используйте велосипедный шлем

Хотя законодательные требования к шлемам могут быть спорными, лучшие модели для дорожных и горных велосипедов могут спасти жизнь. Найти удобный, легкий и доступный шлем сегодня не сложно. Не обязательно покупать самую дорогую модель, ведь все они отвечают современным стандартам безопасности.

Защищайте глаза велосипедными очками

Лучшие велосипедные очки не должны быть дорогими или выглядеть круто, но они оградят ваши глаза от насекомых, камней, солнца и дождя. Некоторые модели имеют сменные линзы, поэтому, по возможности, приобретите одни линзы для ярких условий и одни для пасмурных, дождливых дней.

Носите велосипедные шорты правильно

Отвечая на вопрос, нужно ли носить нижнее белье под велосипедные шорты, можно сказать однозначно: нет. Это лишает велоодежду ее свойств по отводу пота и обеспечению амортизации.

Установите брызговики для езды во влажных условиях

Брызговики являются необходимостью для подготовки дорожного велосипеда к зиме. Они помогут сохранить вашу спину и одежду чистыми, а также защитят от брызг тех, кто едет позади вас. Хотя некоторые могут считать, что они портят внешний вид велосипеда, в зимнее и осеннее ненастье это действительно важно.

Умейте ремонтировать проколы

Научитесь самостоятельно ремонтировать проколы и всегда носите с собой набор для ремонта (включая рычаги для шин, заплаты или запасную камеру, и насос). Когда вы будете вдали от дома и вдруг услышите звук шипения, вы будете благодарны, что умеете справиться с этим самостоятельно.

Очень неприятно, когда прокол случился вдали от дома, и если не отремонтировать колесо, то придется идти пешком (фото: Freepik.com)

Используйте светоотражающие элементы

Даже если вы ездите днем, носите одежду со светоотражающими элементами и используйте световозвращатели на велосипеде. Это сделает вас более броскими для водителей и поможет избежать аварий.

Научитесь правильно переключать передачи

Переключение передач важно для эффективной езды на разных типах рельефа. Выделите время, чтобы понять, как работают ваши передачи и тренируйтесь переключать их во время езды.

Практикуйте торможение

Торможение должно быть плавным и контролируемым. Чтобы избежать заноса или опрокидывания, используйте оба тормоза равномерно. На спусках больше используйте задний тормоз.

Держите равновесие

Упражняйте удержание равновесия на низких скоростях. Это поможет вам в сложных условиях, таких как пробки или узкие дорожки.

Используйте правильную технику подъема на холмы

На подъемах переключайтесь на более легкие передачи и старайтесь поддерживать постоянную частоту педалирования. При необходимости вставайте на педали, чтобы сохранить импульс.