Двухколесные приключения. Лучшие веломаршруты Украины для всей семьи

Украина предлагает множество удивительных веломаршрутов, идеально подходящих для семейных поездок на велосипедах. От живописных парков в больших городах до исторических и природных ландшафтов в разных регионах страны каждый сможет подобрать себе маршрут по душе. Независимо от возраста и уровня подготовки, можно выбрать направление, которое подарит незабываемые впечатления.

Замки Львовской области (Золотая подкова)

До 1939 году земли западнее Збруча принадлежали Польской короне, и с тех пор осталось много замков, костелов и резиденций магнатов. Особенно богата такими достопримечательностями Львовская область, которая может похвастаться наибольшим количеством относительно хорошо сохранившихся исторических объектов. Самые интересные из них объединены в туристический маршрут под названием "Золотая Подкова".

Три самых известных замка, привлекающих туристов, расположены в Подгорцах, Золочеве и Олесько.

Подгорецкий замок (фото: Википедия)

Сам веломаршрут не менее увлекательный, чем его тематика. Начав путешествие из Золочева, за один день можно посетить все три замка. Однако путешествие будет неполным без катания в живописных Гологорах. Несмотря на небольшую высоту, эти горы отличаются разнообразными ландшафтами.

Вы проедете через настоящие украинские села, где можно купить свежее молоко прямо от коровы, проложите маршрут через леса и вдоль озер. Рекомендуется выделить три дня для поездки от Золочева до Львова. По дороге стоит посетить Унивскую Лавру и замок в Свирже, а завершить маршрут во Львове с чашкой кофе.

Шацкие озера

Это равнинная территория с минимумом бездорожья, поэтому турингового велосипеда будет вполне достаточно. Шацкие озера включают 30 озер, между которыми лежит основной маршрут. Хотя не везде есть качественное асфальтированное покрытие, иногда езда может быть сложной.

Начать путешествие можно с города Ковель (Волынская область). Далее направляйтесь в село Мельники, а оттуда отправляйтесь наслаждаться красотой самых больших озер парка: Люцимер, Свитязь, Перемут, а на десерт - самое красивое Песочное озеро с широким песчаным берегом и огромными соснами.

Одно из Шацких озер (фото: Википедия)

По дороге проезжайте через поселок Шацк и стремительно развивающуюся деревню Свитязь, а также обязательно посетите Татарские горы. Конечная точка вашего маршрута - село Мельники. Хоть и маршрут не очень длинный, но у вас есть возможность насладиться пейзажами Украины и набраться новых впечатлений.

Буцкий каньон

Вам нужно доехать до Жашкова (Черкасская область) поездом или машиной, а оттуда отправляться на велосипеде. Начало путешествия - в Жашкове, оттуда - в Буцкий каньон и обратно. Дистанция составляет около 30 километров в одну сторону, что позволяет доехать до каньона, переночевать там и на следующий день вернуться назад.

Каньон начинается за 800 м ниже плотины бывшей Буцкой ГЭС. Недалеко от дамбы расположен живописный водопад Вир.

Каньон представляет собой оригинальный скалистый берег с выступами серого гранита, высотой около 30 метров. Длина каньона около 2,5 км, ширина - 80 м. Местность прекрасно подходит для скалолазания или сплавов на байдарках.

Буцкий каньон (фото: Википедия)

Диканька

Путешествие можно начать с города Полтавы. Диканька - маленький городок в Полтавской области, известный благодаря произведениям Николая Гоголя. Также во время путешествия вы можете посетить каменную церковь имени Святого Николая.

Далее путь лежит к Триумфальной арке, имеющей богатую историю. Построенная в 1820 году в честь встречи и пребывания царя Александра I. Арка считается единственным памятником на землях современной Украины, связанным с увековечением памяти о войне и победе над войском Наполеона в войне 1812 года.

Она находится слева от автодороги мм. Полтава - Гадяч на повороте в пгт Диканька, к месту расположения дворца князей Кочубеев.

Кочубеевские дубы (фото: Википедия)

Недалеко от арки расположены Кочубеевские дубы, сохранившиеся от старинной дубравы, которая окружала родовое имение Кочубеев. В настоящее время под охраной государства находятся последние четыре дуба.

Три из них растут строчкой, один отдельно, ближе к Диканьке. Дубы-великаны имеют возраст 600-800 лет. Деревья относятся к региональному ландшафтному парку "Диканский", который можно выбрать последней точкой маршрута, из-за его живописности и большого количества редких растений.

Ивано-Франковск - Ворохта - село Говерла - Синевирская поляна - Воловец

Путешествие начинается с Ивано-Франковска, куда можно добраться поездом, или даже из Ворохты, куда можно доехать на электричке. Особенность и сложность этого маршрута заключается в постоянном наборе высоты, поэтому это путешествие может занять даже более недели. Этот путь для тех, у кого есть опыт путешествий на велосипеде и хорошая физическая подготовка.

По желанию, в Ворохте дальше направляйтесь на базу "Заросляк", чтобы подняться на самую высокую гору Украины - Говерлу. По пути к следующей точке маршрута - Синевирская поляна, туристы могут посетить озеро Несамовитое. Последнее село маршрута - Воловец, недалеко от которого находится водопад Шипот.

Водопад Шипот (фото: Getty Images)

Украинские Карпаты являются выдающимся краем, богатым прекрасными природными пейзажами, а также историческими и культурными достопримечательностями.

Возле каждой точки маршрута есть много интересных мест, которые можно посетить. Также есть возможность познакомиться с культурой Гуцульщины и Бойковщины, попробовать традиционные украинские блюда и научиться новым словам из диалектов.

Пещерные города Карпат

Следующий маршрут расположен в Прикарпатье. Первая точка маршрута – село Розгирче, известное своими пещерными монастырями. Еще одно интересное место в этой деревне - городище древнерусского периода, расположенное на одной из вершин хребта, у подножия которого вырублен скальный монастырь.

Далее отправляйтесь в Скалы Довбуша. Это скально-пещерный комплекс, являющийся уникальным памятником природы. Комплексный памятник природы "Скалы Довбуша" лежит на высоте 668 м над уровнем моря.

Скалы Довбуша (фото: Википедия)

Это скалистые выступы песчаников высотой до 80 м, образовавшиеся более 70 млн. лет назад на дне палеогенового моря. Каменный лабиринт шириной 200 м тянется среди буково-пихтового леса с востока на запад почти на 1 км.

Конечная точка маршрута - остатки города-крепости Тустань. Также рядом есть одноименный музей, изображающий историю этой крепости. До начала полномасштабного вторжения в первых числах августа здесь проводился фестиваль-лагерь средневековой культуры "Ту Стань!".

Волынское Полесье

Старт путешествия из города Ровно, куда можно добраться поездом или машиной. Первым пунктом назначения является город Клевань, где расположен известный "тоннель любви". В Туннель наведываются туристы, а также здесь организуют праздничные фотосессии молодоженов.

Есть несколько любовных поверий, связанных с этой прекрасной местностью. Одна из них - влюбленные должны поцеловаться в то время, когда по туннелю проедет поезд и непременно загадать желание одно на двоих. Также в Клеване сохранились руины Клеванского замка в 1475 году.

Тоннель любви в Ровенской области (фото: Википедия)

Следующая точка путешествия - село Олика, которое долгое время было резиденцией магнатов Радзивилов. Другое название этой резиденции - Олецкий замок. Возле замка есть большой парк, в котором можно отдохнуть и насладиться природой.

Последней точкой маршрута является село Базальтово, где расположен карьер с чистой водой, а также геологический заказник "Базальтовые столбы". Также местность богата минеральными камнями. Среди затопленного водой карьера здесь образовался маленький островок, который называют "Островом любви".