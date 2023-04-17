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За что украинцам в больнице не надо платить. Куда жаловаться, если заставляют

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Украина, Понедельник 17 апреля 2023 02:47
За что украинцам в больнице не надо платить. Куда жаловаться, если заставляют Фото: за что украинцам в больнице не надо платить (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Есть перечень медицинских услуг, которые украинцам представляются совершенно бесплатно и платить за них не нужно. Хотя бывает и так, что пациентов просят оплатить такие услуги - куда жаловаться в таком случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую инфографику Министерства охраны здоровья.

Услуги

Список бесплатных услуг, на которые имеет право каждый пациент:

  • экстренная медицинская помощь;
  • первичная медицинская помощь;
  • специализированная медицинская помощь;
  • паллиативная медицинская помощь;
  • реабилитация в области здравоохранения;
  • медицинская помощь детям младше 16 лет;
  • медицинская помощь по беременности и родам;
  • вакцинация согласно календарю профилактических прививок;
  • программа "Доступні ліки".

Анализы

"Базовые анализы входят в перечень безвозмездных для пациента медицинских услуг на первичном и специализированном уровнях медицинской помощи, а также медицинской помощи пациентам с COVID-19", - говорится в инфографике.

Список бесплатных базовых тестов и анализов, которые можно получить у семейного врача:

  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
  • общий анализ мочи;
  • уровень глюкозы в крови;
  • общий анализ холестерина;
  • тест на беременность;
  • тест на ВИЧ;
  • тест на вирусные гепатиты;
  • тест на тропонин;
  • тест на COVID-19.

"Остаток анализов при наличии электронного направления можно сделать безвозмездно на амбулаторном уровне. Электронное направление выписывает врач - либо врач первичного звена, либо узкий специалист", - добавляют в Минздраве.

Куда жаловаться

Если в больнице вас пытаются заверить, что, например, за анализы нужно платить, а безвозмездные анализы только в вашей больнице по месту жительства, хотя это не так, следует действовать следующим образом:

  • объясните, что вам известно о перечне бесплатных услуг, предъявите его при необходимости;
  • обратитесь к заведующему отделением или к главному врачу;
  • напишите жалобу в Департамент здравоохранения в городе, где вы находитесь;
  • подайте жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ;
  • обратитесь в контакт-центр НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.

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Министерство здравоохранения Украины
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