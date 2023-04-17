За что украинцам в больнице не надо платить. Куда жаловаться, если заставляют
Есть перечень медицинских услуг, которые украинцам представляются совершенно бесплатно и платить за них не нужно. Хотя бывает и так, что пациентов просят оплатить такие услуги - куда жаловаться в таком случае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую инфографику Министерства охраны здоровья.
Услуги
Список бесплатных услуг, на которые имеет право каждый пациент:
- экстренная медицинская помощь;
- первичная медицинская помощь;
- специализированная медицинская помощь;
- паллиативная медицинская помощь;
- реабилитация в области здравоохранения;
- медицинская помощь детям младше 16 лет;
- медицинская помощь по беременности и родам;
- вакцинация согласно календарю профилактических прививок;
- программа "Доступні ліки".
Анализы
"Базовые анализы входят в перечень безвозмездных для пациента медицинских услуг на первичном и специализированном уровнях медицинской помощи, а также медицинской помощи пациентам с COVID-19", - говорится в инфографике.
Список бесплатных базовых тестов и анализов, которые можно получить у семейного врача:
- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
- общий анализ мочи;
- уровень глюкозы в крови;
- общий анализ холестерина;
- тест на беременность;
- тест на ВИЧ;
- тест на вирусные гепатиты;
- тест на тропонин;
- тест на COVID-19.
"Остаток анализов при наличии электронного направления можно сделать безвозмездно на амбулаторном уровне. Электронное направление выписывает врач - либо врач первичного звена, либо узкий специалист", - добавляют в Минздраве.
Куда жаловаться
Если в больнице вас пытаются заверить, что, например, за анализы нужно платить, а безвозмездные анализы только в вашей больнице по месту жительства, хотя это не так, следует действовать следующим образом:
- объясните, что вам известно о перечне бесплатных услуг, предъявите его при необходимости;
- обратитесь к заведующему отделением или к главному врачу;
- напишите жалобу в Департамент здравоохранения в городе, где вы находитесь;
- подайте жалобу по электронной форме на сайте НСЗУ;
- обратитесь в контакт-центр НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.
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