Имеют особую связь с природой. Названы знаки Зодиака с душой ведьмы

Телец

Он имеет мощную связь с природой и наделен добрым и нежным характером. Представитель этого знака использует свои умения и силы, чтобы служить планете и помогать всем живым существам.

Рак

Он очень восприимчив к изменению фаз Луны, глубоко чувствует влияние новой или полной Луны. Этот знак имеет энергетический уровень и деятельность, которые согласуются с положением Луны, и он может использовать эту силу для усиления любых своих проявлений. Раки могут совершать ритуалы, используя лунный камень, и отслеживать фазы и положения в соответствии с намерениями, которые им нужны.

Скорпион

Он особенно искусен в темной магии, например проклятия или заклинание мести. Это правитель VIII дома - дома связей и близости, и он прекрасно умеет готовить любовные зелья. Лучшее колдовское орудие для Скорпиона - это железные емкости для смешивания смесей, разноцветные свечи и эфирные масла.

Водолей

Это работник света, посланный на эту планету, чтобы помогать другим. Он уделяет пристальное внимание всему, что делает, и получает информацию через свои сны. Водолей усердно работает над тем, чтобы воплотить то, что он хочет, в реальность. Фиолетовые камни, такие как аметист и иолит, особенно полезны для ведьм-Водолеев.

Рыбы

Это невероятно чувствительный и интуитивный знак Зодиака, которым руководит Нептун - планета воображения и духовности. Благодаря такому влиянию Рыбы имеют сильное проявление своих способностей ведьмы. Рыбы должны работать с солями, чтобы защитить и очистить ауру и пространство, а также с голубыми кристаллами, такими как лазурит, ларимар и голубой сетевой агат.