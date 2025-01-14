У них острый язык! Названы самые саркастические знаки Зодиака

Эти астрологические символы точно знают, как построить нескучный диалог. Большинство их предложений будет состоять из метких шуток или просто комментариев, которые оставят после себя глубокий эмоциональный след.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которых астрологи считают самыми саркастичными среди всех.

Близнецы

Они обладают незаурядной сообразительностью и острым умом, и прекрасно справляются с саркастическими комментариями. Двойная природа позволяет Близнецам видеть разные перспективы, и это делает их мастерами иронии.

Ими управляет Меркурий - планета общения. А это помогает Близнецам быстро мыслить и придумывать умные комментарии буквально за секунду. Умение быстро обрабатывать информацию также позволяет представителям этого символа использовать сарказм как основную форму юмора.

Дева

Это аналитический знак, который любит подумать о ситуациях и разговорах. Его способность анализировать приводит к саркастическим наблюдениям, особенно когда они замечают что-то, что не имеет смысла или является нелогичным.

Девы имеют довольно сухое чувство юмора, а потому их сарказм выражен в невозмутимой манере. Это делает его еще более впечатляющим и забавным для тех, кому нравится такой тип юмора.

Стрелец

Они известны своей откровенной честностью и прямотой. Иногда это может выглядеть как сарказм. Природный энтузиазм этого астрологического символа и стремление к правде помогают ему выражать свои мысли очень прямо, иногда даже не слишком уважительно.

Стрельцы известны своим остроумием и юмором, что добавляет саркастическую нотку их комментариям. Обычно они имеют к другим добрые намерения и приятно сходят с ума от живых и увлекательных разговоров.