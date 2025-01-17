Мають особливий зв'язок з природою. Названо знаки Зодіаку з душею відьми

Телець

Він має потужний зв'язок із природою і наділений добрим та ніжним характером. Представник цього знаку використовує свої уміння та сили, аби служити планеті та допомагати всім живим істотам.

Рак

Він дуже сприйнятливий до зміни фаз Місяця, глибоко відчуває вплив нового або повного Місяця. Цей знак має енергетичний рівень та діяльність, які узгоджуються з положенням Місяця, і він може використовувати цю силу для посилення будь-яких своїх проявів. Раки можуть здійснювати ритуали, використовуючи місячний камінь, та відстежувати фази і положення відповідно до намірів, які їм потрібні.

Скорпіон

Він є особливо вправним у темній магії, як-от прокляття чи заклинання помсти. Це правитель VIII будинку - будинку зв'язків і близькості, і він чудово вміє готувати любовні зілля. Найкраще чаклунське знаряддя для Скорпіона - це залізні ємкості для змішування сумішей, різнокольорові свічки та ефірні олії.

Водолій

Це робітник світла, посланий на цю планету, аби допомагати іншим. Він приділяє пильну увагу усьому, що робить, і отримує інформацію через свої сни. Водолій старанно працює над тим, аби втілити те, що він хоче, у реальність. Фіолетові камені, такі як аметист та іоліт, є особливо корисними для відьом-Водоліїв.

Риби

Це неймовірно чутливий та інтуїтивний знак Зодіаку, яким керує Нептун - планета уяви та духовності. Завдяки такому впливу Риби мають сильний прояв своїх здібностей відьми. Риби мають працювати з солями, аби захистити та очистити ауру і простір, а також із блакитними кристалами, як-от лазурит, ларимар та блакитний мережевий агат.